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Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами

Тимур Батрутдинов. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов стал жертвой злоумышленников. Хулиганы изуродовали его новенький автомобиль.
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Ничто не предвещало беды: Тимур припарковал джип на одной из улиц Москвы и ушел по делам. Вернувшись, шоумен увидел изуродованный капот. Шокированный Батрутдинов обнаружил на Range Rover обломки водосточных труб.

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 Тимур Тахирович Батрутдинов

Тимур Тахирович Батрутдинов комедийный актер кино и телевидения

"Кто-то намеренно поцарапал капот и набросал на него обломки водосточных труб. Самое неприятное, что этот Range Rover я купил недавно. Он совсем новенький! Сейчас автомобиль находится в салоне. Точную сумму ущерба мне пока не сообщили", – цитирует звезду StarHit.

Комик даже не предполагает, кто так мог поступить. Не исключено, что это месть или проявление зависти. А, возможно, кто-то приревновал к артисту телеведущую и певицу Ольгу Бузову.

Напомним, что слухи о романе 32-летней Бузовой и 39-летнего Батрутдинова поползли еще в начале этого года. Ольга и Тимур "совершенно случайно" оказывались в одних и тех же местах.

О намерении жениться на звезде "Дома-2" Тимур говорил и раньше. Перед Новым годом шоумен пошутил: если они с Бузовой в 2018 году не встретят свою любовь, сыграют свадьбу друг с другом. 

Автор: Людмила Фоканова18 апреля 2018, 15:47

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