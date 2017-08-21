В Москве у пьяного дальнобойщика украли фуру за 6 млн

На юге столицы мужчина угнал большегрузный автомобиль. Как рассказали в полиции, о краже сообщил находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения водитель. По словам шофера, неизвестный похитил с проезжей части автомобиль DAF с полуприцепом, передает агентство "Москва".
По словам потерпевшего, в салоне угнанной машины находились документы и 300 тысяч рублей. Материальный ущерб составил 6,3 миллиона рублей.
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