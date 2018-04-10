Мужчина на грузовике проехал сквозь торнадо
Рику Филду, проезжавшему в самый разгул торнадо на грузовике в тех краях, удалось снять экстремальное путешествие на видео. Мужчина признался журналистам, что никогда в жизни не испытывал такого сильного чувства страха.
"Я так никогда не боялся! Сердце в пятки ушло. Я попал прямо внутрь торнадо", – цитирует водителя грузовика "Пятыйканал". Сообщается, что без электричества остались более пяти тысяч домов региона.
Компромат шокировал звезду "Дома-2"
Наша страна ответила на военную провокацию
Певица призналась, что хотела бы дочку
Популярная актриса дала откровенное интервью