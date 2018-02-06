Москвичей попросили отказаться от личных авто

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) попросил жителей столицы отказаться от поездок на личных автомобилях до конца текущей недели. В ближайшие дни в городе будет проходить масштабная уборка снега, передает сетевое издание m24.ru.

По данным "360", 5 февраля ЦОДД также обращался к москвичам. Количество машин на дорогах в тот день было на 10–15% меньше, чем обычно. В результате загруженность трасс не превысила шести баллов.