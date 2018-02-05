Москвичи вытолкали застрявший в снегу автобус (видео)

На северо-востоке Москвы автобус застрял в сугробе. Пассажирам пришлось самостоятельно вызволять машину из снежного плена. Инцидент попал на видео.

Как видно на кадрах, размещенных в Instagram, мужчины толкают увязший в снегу автобус – он буксует и не может выехать. Через несколько минут машине все же удается выбраться из сугроба, передает Ura.ru. "Русский народ не сдается никогда! Вытолкали и поехали", – прокомментировала ситуацию одна из пассажирок.

Отметим, что в столице действует оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятных метеоусловий: Москву накрыл сильный снегопад. Спецтехника на дорогах работает круглосуточно. По данным "Утро.ru", непогода в столице продлится всю неделю.