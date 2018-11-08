В России стали тайно повышать цены на бензин

Крупные нефтяные компании придумали новый способ повышения цен на бензин на своих АЗС, несмотря на соглашение с правительством об их заморозке. В первую очередь изменения коснулись корпоративных клиентов.



С июня этого года нефтяники начали сокращать и даже отменять скидки корпоративным клиентам по топливным картам. В ближайшее время они обещают ввести "сервисный сбор" за пользование этими картами. Грузоперевозчики и ретейлеры утверждают, что рост топливных расходов может привести повышению цен на перевозимые продукты и товары.

Компания "Газпром нефть" одна из первых ввела наценки для юридических лиц по топливным картам. Такие надбавки они называют "сервисным сбором". Гендиректор "ЕКА-Процессинг" (партнер "Газпром нефти") Евгений Чертков рассказал, что финансовые условия по картам изменились из-за нестабильной ситуации на рынке, передает "Коммерсантъ".

Эксперты сообщают, что все крупнейшие нефтяные компании ухудшают условия для владельцев топливных карт. Это связано с тем, что они договорились с правительством заморозить цены только для розничных потребителей. Сотрудник компании FM Logistic Олег Гребенько считает, что улучшить положение юридических лиц пока не представляется возможным. "Подавляющее большинство операторов отказывают корпоративным клиентам в скидках. Это общеотраслевая тенденция. Мы изучили ситуацию, но не увидели возможности для улучшения", – заявил он.

Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов утверждает, что повышение стоимости топлива повлияет на транспортные затраты. Они неизбежно отразятся на цене продуктов.

Работник агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов считает, что такой скрытый рост противоречит решению правительства о заморозке розничных цен. "Повышение цен на нефтепродукты по топливным картам – фактически скрытое повышение розничных цен на фоне подписания соглашения о стабилизации ситуации на топливном рынке", – сказал он.