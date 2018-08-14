Горючие слезы: как собственники АЗС обманывают автолюбителей

В июле 2018 года более чем на 75% АЗС был выявлен недолив топлива. На каждой пятой АЗС, входящей в вертикально-интегрированные холдинги, не доливают порядка 1,63% бензина, на сетевых – 5%, на частных – 5,66%. Всего было проверено 5 холдинговых заправок, 21 заправка федеральных и региональных сетей и 8 мелкосетевых или частных АЗС в 13 регионах страны.

Почему сотрудники большинства АЗС стали обманывать клиентов именно сейчас и как с этим бороться, Dni.Ru рассказал независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

Бензин по цене золота

Ускорение темпа роста розничных цен на бензин с конца апреля негативно сказалось на автозаправочном бизнесе. Только в мае 2018 года розничная стоимость бензина превысила уровень годовой инфляции в 5 раз. Так, литр бензина АИ-92 за полгода подорожал на 4,5 рубля. Главными причинами повышения цен на топливо являются рост налогов и мировых цен, проведение нефтяными компаниями внеплановых ремонтов НПЗ, недостаточность предложения нефтяными компаниями моторного топлива на биржевых торгах.

При текущих ценах, бесконечном росте акцизов и, как следствие, усилении налоговой нагрузки на собственников АЗС, даже крупные сетевые заправки стали работать в убыток. Независимые частные заправочные станции и вовсе покидают российский рынок, так как вынуждены работать по не конкурентно высоким ценам из-за кабальных условий ведения бизнеса. Малые АЗС уже потеряли треть своих постоянных клиентов из-за невозможности сдерживать цены на уровне сетевых компаний. Несмотря на снижение акцизов с 1 июня, розничные АЗС продолжают работать с убытком до 4 тысяч рублей за тонну дизтоплива и до 2,5 тысяч рублей за тонну бензина.

В таких условиях функционировать на внутреннем рынке невыгодно даже крупным игрокам – сетевым АЗС и крупным вертикально интегрированным компаниям. Поэтому бизнесменам приходится идти на всевозможные уловки, чтобы "остаться на плаву", а именно снижать качество бензина или недоливать топливо доверчивым клиентам. Конечно, есть и другие способы "компенсировать" свои убытки, но применение "серых" схем в бизнесе – дело весьма рискованное, чего не скажешь про обман рядовых потребителей. Но, к несчастью нечистых на руку владельцев АЗС, у автомобилистов есть способы, которые помогут наказать мошенников.

Как определить недолив

В среднем, на АЗС недоливают 300 мл на 10 л бензина. В случае суточной реализации 4-5 тонн топлива, недолив может достигать 140 л, что составляет 6 тыс. руб. в день или 180 тыс. руб. в месяц. Определить недолив бензина на АЗС можно по двум признакам. Если по данным производителя вместимость бензобака 50 л, а лампочка об окончании заправки на "полную" – то есть 55 л, начала мигать, то АЗС явно обманывает по-крупному. Второй способ: набирать бензин в канистру и самостоятельно выявлять недолив. Если автовладелец заподозрил обман, либо убежден в том, что на данной АЗС систематически не доливают топливо, то ему необходимо обратиться к оператору АЗС для контрольного замера бензина из колонки при помощи специального мерника. По результатам проверки составляется акт о недоливе топлива, на основании которого потребитель в праве требовать компенсации за нарушение своих прав через суд.

Как проверить качество бензина

Хороший бензин должен быть белого цвета. Если имеется характерный желтый или голубой оттенок – лучше отказаться от заправки таким топливом во избежание поломки двигателя. Для проверки качества бензина нужно слить 1 л в емкость и проверить жидкость визуально. Необходимо капнуть бензин на листок бумаги и ждать реакции: если бензин испарится, не оставив следа – это хороший признак: в топливе не используются вредные вещества и присадки. Если нет – потребитель вправе предъявить претензии АЗС, сохранив образец бензина для судебной экспертизы.

Как наказать сотрудников АЗС



Согласно ст. 8,9 и 10 Закона о защите прав потребителей, автовладелец имеет право требовать достоверную информацию, касательно потребительских свойств товара. Писать претензии в контролирующие органы смысла нет: разбирательства могут занимать месяцы и даже годы. Поэтому нужно уметь самостоятельно отстаивать свои права.

Зафиксировать факт обмана можно следующим способом: оплатить бензин, потребовать у оператора АЗС предоставить специальный опломбированный мерник для контрольного замера топлива, поступающего из топливораздаточной колонки. В случае если недолив превышает 50 мл на 10 л бензина – потребитель в праве требовать акт о недоливе топлива. Для большей убедительности, стоит записать процесс замера на видео: в этом случае у работников заправки не останется повода для аргументации. В случае поломки автомобиля из-за заправки некачественным топливом необходимо написать в АЗС претензию: срок рассмотрения не должен превышать 10 дней.

Если урегулировать проблему досудебным способом не удалось, следует обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании ущерба, причиненного продажей некачественного товара, сославшись на ст. 1095 ГК РФ.

В суде необходимо будет доказать: факт покупки бензина у данного продавца, факт поломки автомобиля, ненадлежащее качество бензина, причинно-следственную связь между поломкой и продажей некачественного топлива, размер причиненного вреда (расходы, которые понес или должен будет понести истец для восстановления работоспособности автомобиля).





В исковом заявлении обязательно нужно требовать компенсацию морального вреда, причиненного продажей некачественного товара.

Согласно данным отчета о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел об административных правонарушениях № 1-АП в 2017 г. по ст. 14.7. КоАП в 50 из 85 случаев, то есть в 58%, за обман потребителей были назначены штрафные санкции продавцам некачественных товаров: средний размер штрафа составил 16 тысяч руб. Принципиально важно отстаивать свою позицию в суде, особенно, если из-за некачественного бензина пострадал двигатель автомобиля.

Сложная рыночная ситуация в стране негативно влияет на деятельность АЗС. Но проблемы бизнеса не должны касаться потребителей: обязанность любого продавца – обеспечение покупателя качественным товаром. В случае обмана автовладельцы обязательно должны отстаивать свои права в суде: если каждый гражданин будет проявлять активную жизненную позицию, количество нарушений на АЗС пойдет на спад. Чтобы избежать поломки авто от некачественной заправки, необходимо выбирать только проверенные АЗС – низкая цена топлива и устаревшее оборудование должны насторожить автолюбителя. Заправлять автомобиль желательно самостоятельно, не прибегая к помощи сотрудников заправочной станции. Только так владелец транспортного средста может быть уверенным в том, что бензин поступил в бак до последней капли.