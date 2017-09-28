В Москве разбили взятый напрокат Ferrari
За рулем спорткара в момент аварии был активный пользователь сервиса. В награду за лояльность и активное использование услуг компании он получил бесплатную премиальную поездку на Ferrari.
Водитель не справился с управлением и въехал в рекламный щит. Фотографиями с места происшествия поделились многочисленные очевидцы. В результате ДТП клиент каршеринга не пострадал, а вот спорткар получил повреждения. Однако в компании обещают не наказывать автолюбителя.
"Никаких штрафных санкций применено не будет. Автомобиль застрахован и уже отправлен в ремонт", – комментируют в соцсетях представители сервиса каршеринга.
"Водитель не превышал скорость. Но в поворот немного не вписался. Пока ничего не обещаем, она (машина) немного приболела, надеемся, что выйдет в строй до наступления дождливой осени", – прокомментировал представитель арендной компании.
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