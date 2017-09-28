Cамые плохие дороги в России

Самые худшие дороги в стране оказались в Махачкале, Орске и Твери. Самым качественным асфальтовым покрытием могут похвастаться Тюмень, Майкоп и Белгород.

К таким выводам пришли эксперты из Общероссийского народного фронта. Они проверили 110 городов в 84 регионах страны и составили рейтинг. Представители ОНФ отметили, что ситуация в этом году лучше, чем в предыдущих.

"Более 1,3 тысячи дорог уже отремонтированы капитально, более 2,5 тысячи включены в планы капремонта на 2017 год, почти 1,2 тысячи стоят в планах на 2018 год. Помимо этого, более чем на 2,5 тысячи участков проведен ямочный ремонт", – сообщается на сайте организации.

Лучшие дороги в России, по информации ОНФ, в Тюмени. Во всем городе эксперты нашли только одну яму. В десятке лидеров находится Майкоп, который резко прибавил 13 пунктов за год, а также Белгород, Магнитогорск, Казань, Салават, Ханты-Мансийск, Москва, Череповец и Калининград, передает НТВ.

Эксперты отметили, что чаще всего к "Карте убитых дорог" обращаются пользователи из столицы. "Москва и Московская область являются лидерами по числу обращений граждан на нашу карту, а также Санкт-Петербург, Ленинградская область и Краснодарский край. Меньше всего обращений – с Дальнего Востока. Это зависит и от численности населения, и от инициативности граждан", – пояснил координатор проекта, депутат Госдумы Александр Васильев.

Десятку самых плохих дорог в стране второй год подряд возглавляет Махачкала. За ней идет Орск, потерявший 90 позиций за год, потом Тверь, Ковров, Нальчик, Шадринск, Кондопога, Орел, Владивосток и Волгоград. В прошлом году худшим признали Петропавловск-Камчатский, а в этом году он даже не попал в список самых ужасных.