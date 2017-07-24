Как строители обманывают заказчиков

По умолчанию мы доверяем тем, с кем договорились работать, и этим пользуются мошенники. Строители обманывают старыми как мир способами, мы теряем деньги и остаемся без ремонта из-за неумения распознать надувательство.

На самом деле обман в строительстве довольно легко разоблачить. Как это сделать, Dni.Ru рассказал генеральный директор сервиса по ремонту квартир "Квадрим" Роман Дорфман.

Строительная бригада

Ремонт – дело дорогое, и чем экономнее он обходится, тем лучше. Из этих соображений люди отдают предпочтение не официальным компаниям, а строительным бригадам. И часто попадают впросак.

Как обманывают. Под профессиональные бригады могут маскироваться любители быстрых денег — новички-строители, жители ближнего зарубежья и даже актеры. Профессионально они умеют делать одно – пускать пыль в глаза клиенту. Вам обещают сделать ремонт быстро, качественно и недорого, получают аванс, делают работу спустя рукава или просто исчезают с деньгами.

Как защититься. Не спешите с авансом, пока не убедитесь, что перед вами честные люди. Для этого проверьте три вещи: цены, портфолио и рекомендации. У профессионалов цены будут держаться на уровне среднерыночных или выше, и обязательно будет портфолио, о котором они смогут подробно рассказать. Если все в порядке, попросите у прораба телефоны бывших клиентов и позвоните им. Могут всплыть подробности, которые к работе не относятся, но сами по себе неприятны. Например, строители курят в квартире или приводят сожителей. Пусть перед вами и не мошенники, но такие мелочи тоже могут испортить настроение.

Смета

Это калькуляция всех затрат на ремонт. В нее входит перечень материалов и работ с ценами, в конце которых выведена общая сумма ремонта. После того, как смета согласована с заказчиком, окончательная сумма меняться не должна. Внешне все выглядит понятно и просто, но внутри самой сметы есть нюансы, которые позволяют строителям подзаработать.

Как обманывают. Недобросовестные строители прибегают к разным хитростям: сознательно завышают метраж, увеличивают нормы расхода материалов, "забывают" учесть бой и подрезку, а затем в процессе увеличивают на них бюджет. И совсем смешной обман – просто неправильно подбивают общую сумму сметы. В большую, конечно, сторону.

Как защититься. Получив смету, внимательно пересчитайте цифры – это не повредит в любом случае, поскольку ошибиться могут и профессионалы. Высчитайте нормы расхода материалов — информация об этом есть в интернете и на упаковках строительных материалов – и сравните с данными сметы. Перемерьте метраж квартиры или обратитесь к документации на квартиру – в чертежах есть все размеры. Если что-то вызывает сомнения, смело обращайтесь к строителям за объяснениями.

Договор

Еще один важный документ, который помогает защититься от недобросовестности – договор. Устные договоренности строители могут "забыть" или "не так понять", а вот условия, четко прописанные в договоре, оспорить гораздо сложнее.

Как обманывают. Бригады часто не являются юридическими лицами и ссылаются на это, когда речь заходит о договоре и актах выполненных работ. На самом деле в России существует договор бытового подряда, который могут подписывать обычные люди между собой. В ГК РФ есть статья, которая обязывает подрядчика выполнять условия такого договора, в противном случае его ждет суд.

Как защититься. Настаивайте на договоре. В нем подробно распишите этапы работ, важные для вас условия, четкие сроки. Такой договор можно подписать даже в процессе ремонта, если в качестве работы строителей появились сомнения. После каждого этапа принимайте работы и подписывайте акт приема-передачи работ.

Материалы

Это настоящий Клондайк для строителей. На одной только закупке материалов строители могут заработать столько же, сколько на всем ремонте, и с готовностью вызываются делать закупки. Заказчику нужно держать руку на пульсе, чтобы не попасть впросак.

Как обманывают. У опытных бригад обычно есть свои люди в магазинах стройматериалов и на рынках. Они держат строителей в курсе акций, выписывают чеки на нужные суммы. Прораб может купить акционный товар с истекающим сроком годности, а клиенту продать его по розничной цене, прикрывшись фальшивым чеком с рынка. Строители могут хранить пустую тару от брендовых материалов, затем засыпать или заливать в нее дешевые аналоги и продавать заказчику под видом дорогого товара. Или закупать материалы большими фасовками под предлогом того, что мелких не было, а излишки забирать себе.

Как защититься. Плохая новость в том, что всего учесть не получится. Но есть и хорошая – большую часть обмана можно предотвратить. Идеальный вариант – закупать материалы самому или ездить на закупки вместе со строителями. Если так не получается, и закупать будет прораб, выбирайте дилеров сами и настаивайте на покупке у них или хотя бы в официальном строительном супермаркете. Так вы избежите мошенничества с ценами и сможете вернуть в магазин остаток товара, если понадобится. По всем закупкам требуйте чеки и отчеты. Проверяйте целостность тары.

Готовый ремонт

В интересах строителей быстрее закончить ремонт и получить деньги. В интересах заказчика получить квартиру, в которую можно сразу въезжать и жить, ничего не доделывая.

Как обманывают. По окончании ремонта прораб демонстрирует готовую работу: проводит по квартире, показывает, что все работы сделаны по плану, все чисто и аккуратно, мусор и инструменты вывезены. Заказчик рад, что ремонт наконец-то закончился, рассчитывается со строителями и подписывает акт приема готового ремонта. Завозит вещи и заказывает мебель. Позже выясняется, что один из выключателей на балконе не подключен к сети, а под раковиной нет стока.

Как защититься. Как бы ни хотелось, не спешите принимать ремонт. Зайдите в квартиру и проживите в ней полдня. Вскипятите чайник, примите душ, выпейте чай на балконе и посмотрите телевизор. На всем вашем привычном маршруте все должно работать. Если нет, пишите замечания и предъявляйте их строителям до выплаты денег.