Московские мажоры обкатали новую сочинскую трассу
Ночную гонку на новой сочинской трассе устроили "мажоры" из Москвы. В противоборство вступили желтый Lamborghini Huracan и Nissan GT-R. Суммарная цена двух суперкаров составляет более двадцати миллионов рублей.
Какое-то время после старта оба авто шли ровно, но чем ближе был финиш, тем больше вперед вырывался итальянец. А безнадежным отставание Nissan GT-R стало тогда, когда на его полосе движения оказался неторопливый грузовик. Mash сообщает, что один из гонщиков, принявший участие в этом заезде – знаменитый Андрей Плотницкий, участник кубка России по профессиональным кольцевым гонкам.
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