В Москве появятся сотни новых пешеходных переходов

В рамках работы по благоустройству на нескольких десятках улиц в центре Москвы появятся новые пешеходные переходы. Всего планируется создать порядка 200 зебр. "Городское пространство становится комфортнее и безопаснее – при выполнении программы по благоустройству с 2015 года организовано около 300 новых пешеходных переходов", – цитирует официальный портал мэра и правительства Москвы заместителя столичного градоначальника Максима Ликсутова. Также планируется модернизировать 90 переходов. Их оснастят бело-голубой подсветкой. Благодаря контрастному освещению и сама зебра, и пешеходы на ней будут хорошо видны в ночное время.