В Москве появятся сотни новых пешеходных переходов

Уход Малахова с Первого канала Наркотический скандал с Кафельниковой Пугачева сильно заболела Интервью Эксклюзив

Самое читаемое

Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
Свадьба внука Пугачевой оказалась роковой
У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок
Звезда "Дома-2" оказалась дочерью Боярского
Королева объявила об уходе после пьяных загулов мужа
партнеры
Вторник 1 августа
Лента новостей
12:52
Джоан Роулинг опозорилась перед Трампом
12:46
В редакцию телеканала пробралась опасная змея (видео)
12:31
Чем удар астероида грозит Земле
12:13
В Царицыно из пруда выловили труп
12:05
В Москве тело мужчины завернули в ковер после попойки
11:58
Самые сексуальные чернокожие модели
11:51
Причину развития рака нашли в больных зубах
11:49
Куда пропала Ирина Понаровская
11:41
Во Франции тела россиян пролежали в доме десять дней
11:32
При задержании мужчина искусал полицейскую собаку (видео)
11:24
Трамп утвердил новые санкции против России
11:17
Злой муж зашипел на Нетребко
10:42
Голого мужчину в Киеве приняли за бомбу (видео)
10:39
Пропавшего под Иркутском трехлетнего мальчика нашли мертвым
10:16
Российские врачи готовы поставить вживление киберглаз на поток
10:13
Басков прилюдно расцеловал сам себя
09:50
Старенький японец поборол медведя приемами каратэ
09:43
Ко Дню города по "Коломенскому" протянут сеть велодорожек
09:41
Спойлеры новых серий "Игры престолов" попали в Сеть
09:36
Когда закончатся работы на Бульварном кольце
09:26
Прибалтика получит по рогам за фашизм
09:24
Как в Москве спасают древние артефакты
09:11
В Луганске взорвали памятник ополчению
09:03
Известный блогер о болезни Алеси Кафельниковой
08:42
В Томске поймали убийцу-головореза
08:33
В США раскрыли план поставок оружия на Украину
08:32
В Кузбассе женщине дали 1,5 года за убийство младенца
08:24
Ливни сдвинули срок ремонта улиц в центре Москвы
08:19
МИД России встал на защиту украинского летчика-героя
08:06
Под Хабаровском водитель бульдозера нашел десять килограммов золота
08:02
Житель Новосибирска с топором напал на памятник Николаю II
07:57
Как изменится жизнь россиян с 1 августа
22:13
Где зарождалась Россия
21:57
Что стало с ногой Кудрявцевой
21:43
Во Внуково произошел пожар
21:39
В промзоне спасли увязших в гудроне щенков (видео)
21:22
Земля неумолимо приближается к катастрофе из-за климата
20:56
Любовный гороскоп на август
20:53
Зачем Малахову скандал с увольнением
20:49
Галкин слил "постельное" видео Пугачевой
20:18
МВД разрешило садиться в самолет без бумажного билета
20:15
Волочкову осудили за странный подарок больному отцу
19:55
Синоптики необычно пожаловались Путину на мизерные зарплаты
19:54
Известный актер умер от осложнений из-за склероза
19:43
Кейт Миддлтон с "тарелкой" на голове покорила мир моды
19:16
Регионы представили лучшие заявки на президентские гранты
19:16
Операция по увеличению пениса впервые убила пациента
19:10
В Зеленограде построят "брутальный" переход
18:52
Неожиданный поворот в скандале с уходом Малахова
18:52
Порошенко отдал Украину на разграбление бандитам
18:45
Кафельникова объяснила истерику из-за наркотиков
18:22
Украинского двойника Лаврова затравили в соцсетях
18:14
Дело "пьяного" мальчика передали в суд
18:08
Самый богатый блогер разбился в Подмосковье (видео)
18:04
В списке богатейших россиян сменился лидер
18:01
Близкие рассказали о самочувствии Пугачевой
17:50
Роналду удивил суд нелепыми оправданиями
17:37
Ползающий на коленях Порошенко удивил Европу
17:29
В Москве из-за подозрительного чемодана перекрыли станцию метро
17:28
Ляшко обозвал американского посла на Украине животным
17:26
Родные сильно затянули с похоронами Олега Яковлева
17:21
Санкт-Петербург залило кипятком (видео)
17:16
Нетребко шокирована враньем о своих богатствах
17:16
53–летняя Лолита Милявская показала грудь в прозрачном боди
17:14
Российские регионы обсудили защиту прав дольщиков
17:08
Путина поразили школьные поборы в Калмыкии
16:48
Что нужно успеть сделать до конца лета
16:48
Соловьев прошелся по скандалу с уходом Малахова
16:40
По законам ЦБ "Югре" нет места в системе
16:38
Москвичей в День ВДВ оставят без спиртного
16:28
Семья долгожителей раскрыла секрет здоровья
16:21
Стешу Маликову упрекнули во лжи
16:13
Вскрылись скандальные факты об уходе Малахова с Первого канала
15:57
Внук Пугачевой хочет сбежать из России после свадьбы
15:54
Как Порошенко превращает Украину в "страну-зомби"
15:35
В новом здании Внуково за 3,5 млрд протекла крыша
15:33
Секрет успеха книг о Гарри Поттере
15:33
Как выглядеть соблазнительно в белом
15:27
Как выглядела Алеся Кафельникова до жуткой интоксикации
15:26
Конкуренты открестились от Малахова
15:12
Бизнес-гороскоп на август 2017 года
15:12
Зачем Россия снова спасает Европу
14:55
Найден способ делать чипсы из медуз
14:55
Девушки устроили кровавое побоище на людях (видео)
14:47
Продавец вынесла из ювелирного украшения на 0,5 млн
14:43
Малахов хранит гробовое молчание по поводу своего ухода
14:31
Чем грозит Сбербанку массовый сбой
14:25
Электричка насмерть сбила велосипедиста в наушниках
14:19
В Москве объявлен желтый уровень опасности
14:09
В Испании пенсионера из России обокрали на 1,3 млн евро
14:04
За выходные в Турции скончались пять россиян
13:56
7 самых интересных мероприятий августа
13:55
Под Москвой задержали двух террористов "ИГ"
13:52
Кто и зачем "сливает" секреты коррупционных расследований
13:41
Подробности смертельной аварии с российским актером
13:36
Автомобильная арка Крымского моста замкнулась
13:27
Канделаки сообщила о беременности Исинбаевой
13:24
Порошенко лишил украинцев последней надежды
13:23
"Взрывная блондинка" стала лидером российского кинопроката
13:16
В России снимут голливудскую версию "Графа Монте-Кристо"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
Андрей Малахов уходит с Первого канала
Врачи в Баку спасают Аллу Пугачеву
Зачем Малахову скандал с увольнением
Лолита посмеялась над худобой Пугачевой
Панин возмутил новой развратной выходкой
Авто

В Москве появятся сотни новых пешеходных переходов

прочитано 236 раз

В рамках работы по благоустройству на нескольких десятках улиц в центре Москвы появятся новые пешеходные переходы. Всего планируется создать порядка 200 зебр. "Городское пространство становится комфортнее и безопаснее – при выполнении программы по благоустройству с 2015 года организовано около 300 новых пешеходных переходов", – цитирует официальный портал мэра и правительства Москвы заместителя столичного градоначальника Максима Ликсутова. Также планируется модернизировать 90 переходов. Их оснастят бело-голубой подсветкой. Благодаря контрастному освещению и сама зебра, и пешеходы на ней будут хорошо видны в ночное время.

1 августа 2017, 10:01

комментарии

Политика

Порошенко отдал Украину на разграбление бандитам
Ляшко обозвал американского посла на Украине животным
Рогозин унизил Румынию стихами с цитатой Путина
Чего Трамп ждет от России

Шоу-бизнес

Муж Лолиты оправдал ее "голую" выходку
Садальский столкнул Пугачеву и Пьеху
Куда пропала Ирина Понаровская
Басков прилюдно расцеловал сам себя

Проишествия

Операция по увеличению пениса впервые убила пациента
Самый богатый блогер разбился в Подмосковье (видео)
Девушки устроили кровавое побоище на людях (видео)
В Испании пенсионера из России обокрали на 1,3 млн евро

Lifestyle

Спойлеры новых серий "Игры престолов" попали в Сеть
Злой муж зашипел на Нетребко
"Взрывная блондинка" стала лидером российского кинопроката
Где зарождалась Россия
Шоу-бизнес

Зачем Малахову скандал с увольнением

Первый канал может остаться без лица
Общество

МИД России встал на защиту украинского летчика-героя

Александр Акопов получил официальное приглашение от дипломатического ведомства
Шоу-бизнес

Известный блогер о болезни Алеси Кафельниковой

Валерия Любарская прокомментировала информацию о наркозависимости дочери Евгения Кафельникова

Политика

Прибалтика получит по рогам за фашизм

В Прибалтике распространяются неонацистские настроения

Гороскоп

Любовный гороскоп на август
Бизнес-гороскоп на август 2017 года
Астрологический прогноз с 31 июля по 6 августа
Особенная связь с молодым любовником изменила Апину

Фоторепортажи

Кейт Миддлтон с "тарелкой" на голове покорила мир моды
Как выглядела Алеся Кафельникова до жуткой интоксикации
Похудевшая Нетребко побила Киркорова
Алла Пугачева насмешила комичным видом в Баку

Спорт

Роналду удивил суд нелепыми оправданиями
Футболист забил невероятный гол в свои ворота (видео)
Кличко продался за 6 тысяч долларов
Борьба Фелпса с белой акулой попала на видео

Регионы

В промзоне спасли увязших в гудроне щенков (видео)
Синоптики необычно пожаловались Путину на мизерные зарплаты
Санкт-Петербург залило кипятком (видео)
Бродившая неделю по тайге девочка найдена живой
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru