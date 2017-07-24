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Авто

Водителям разрешат выбирать автомобильные номера

Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova
Стали известны основные изменения в законопроекте "О государственной регистрации транспортных средств". После принятия документа автомобильные номера можно будет получить непосредственно в салоне после покупки машины.
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Регистрация транспортного средства в ГИБДД теперь будет проводиться в электронной форме. После того как работники салона отправят в ведомство данные о новом владельце машины посредством Сети, менеджер заберет в Госавтоинспекции свидетельство о регистрации, распечатает номера и отдаст их водителю, пишет газета "Коммерсантъ".

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Необходимая для производства государственного знака аппаратура также появится у автодилеров. Юридические лица, которые будут распечатывать регистрационные номера, получат соответствующее право в МВД, попав в специальный реестр. Для этого придется выполнить ряд дополнительных требований ведомства, в частности иметь необходимое оборудование и соблюдать условия хранения номерных знаков.

Другое принципиальное изменение – разделение на законодательном уровне понятий "государственный регистрационный знак", то есть металлическая табличка, и "государственный регистрационный номер", то есть набор символов, присвоенных автомобилю. Владелец транспортного средства получит возможность выбрать понравившийся номер, стоимость этой услуги пока не известна.

Кроме того, документ упрощает оборот автомобилей с пострадавшим от коррозии регистрационным знаком. Для оформления машины с проржавевшим номером придется однократно пройти техническую экспертизу, после чего на транспорт нанесут дополнительную маркировку.

Президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев уверен, что новая редакция законопроекта облегчит жизнь водителям. "Многие хотят уезжать из автосалона с номерами, а не тратить полдня на посещение ГИБДД. А с учетом введения в следующем году электронного ПТС вся эта процедура вообще упростится", – отметил он. При этом, по словам аналитиков, стоимость получения знака в салоне может превышать цену на эту услугу в ГИБДД.

Напомним, что четыре года назад законопроект "О государственной регистрации транспортных средств" был внесен в Госдуму тогда еще сенатором, экс-начальником ГАИ Владимиром Федоровым. Документ приняли в первом чтении, однако он долгое время дорабатывался экспертами и сотрудниками МВД.

Автор: Константин Улюкаев24 июля 2017, 12:10

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