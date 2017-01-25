Самые угоняемые автомобили России

В прошлом году в нашей стране чаще всего угоняли бюджетные иномарки, кроссоверы и седаны бизнес-класса. В числе популярных у автоворов моделей оказались как доступные Hyundai Solaris и Kia Rio, так и премиальные внедорожники Toyota Land Cruiser и Lexus LX, свидетельствует статистика хищений застрахованных по КАСКО автомобилей.

По данным страховой компании "Согласие" и информации ГИБДД об угонах в период с января по июль 2016 года, самым угоняемым автомобилем России в прошлом году стала Toyota Camry. Причина такой популярности японского бизнес-седана у злоумышленников, возможно, в том, что именно эта модель лидирует в рейтингах продаж на российском авторынке.

По данным автодилеров, Toyota Camry занимает первое место по объемам реализации в своем сегменте. Эксперты отмечают, что седан Camry практически мгновенно уходит при перепродаже, и запасные части на него также пользуются большим спросом, сообщает Life.ru.

В тройку лидеров по количеству угонов вошли сразу две корейских популярных модели авто: Hyundai Solaris и Kia Rio. Эти автомобили также занимают первые строчки рейтинга продаж на российском авторынке. Вероятнее всего, их часто угоняют в первую очередь для разборки на запчасти. Кроме того, зачастую эти модели угоняют для работы в такси. Позже воры перебивают номера кузова и вешают специальные регистрационные знаки.

Примечательно, что Toyota Camry уже не первый раз становится лидером списка самых угоняемых автомобилей. В рейтингах российских страховщиков эта модель упоминается неоднократно. Как писали Dni.Ru, среди самых угоняемых машин данной марки числятся также Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado и RAV4.