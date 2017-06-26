Готовность новых КамАЗов к гонкам проверил вице-премьер

Ралли-марафон "Шелковый путь-2017" протяженностью 9607 километров стартует 7 июля из Москвы и финиширует 22 июля в Китае. Аркадий Дворкович лично проверил готовность команды к заезду.

В гостях у команды "КАМАЗ-мастер" побывал заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович. Вице-премьеру были представлены обновленные грузовики, которые в этом году выйдут на трассу марафона "Шелковый путь".

Руководитель команды Владимир Чагин ознакомил гостя с новинками, внедренными в узлы и агрегаты грузовиков. Дворкович принял участие в тестовом заезде и даже сам сел за руль одного из автомобилей, проехав по тренировочной трассе. Итогами проверки Дворкович остался удовлетворен, сообщает пресс-служба команды.

"Ваши ребята – настоящие чемпионы!", – удовлетворенно заметил вице-премьер. Он высоко оценил технологии, которые сейчас применяются в отечественных спортивных грузовиках. Также Дворкович пожелал команде успехов в сложнейшем автомарафоне.

Ралли-рейд "Шелковый путь" в этом году стартует с Красной площади 7 июля. Закончится марафон в Китае: 22 июля гонщики прибудут в Сиань (провинция Шэньси). Длина трассы 2017 года составляет 9607 километров: увеличена по сравнению с предыдущими заездами дистанция спецучастков. Гонка пройдет по территории России, Казахстана и Китая. К слову, в прошлогоднем марафоне "золото" и "серебро" в категории грузовиков завоевали экипажи Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова.

В 2010 году готовность гонщиков к испытаниям проверял лично Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал высший государственный пост: об этом писали Dni.ru. В роли штурмана у главы государства тогда также выступил Владимир Чагин. Пресс-служба Кремля в 2010 году напоминала, что Медведев имеет водительские права соответствующей категории и вполне может управлять грузовиками.