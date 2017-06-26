На пешеходных переходах Москвы появятся импульсные светофоры

До конца 2017 года на 79 нерегулируемых пешеходных переходах Москвы будут установлены более чем 160 светодиоидных импульсных светофоров, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства столицы. Эти устройства сигнализируют водителей миганием желтого цвета о том, что дорогу могут переходить люди. "Такие светофоры установлены на многих столичных улицах и уже показали свою эффективность – количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов снизилось", – отметили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Список адресов, где появятся импульсные светофоры, опубликован на сайте mos.ru.
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