Infiniti упал в реку на западе Москвы

Водитель автомобиля Infiniti не справился с управлением и, проломив ограждение, вылетел в Москву-реку, передает агентство городских новостей "Москва". ЧП случилось в районе дома №32 по Бережковской набережной на западе столицы.
Пассажиры и водитель не пострадали – они самостоятельно выбрались на берег. Информацию о произошедшем подтвердили в столичном управлении ГИБДД.
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