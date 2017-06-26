Infiniti упал в реку на западе Москвы

Водитель автомобиля Infiniti не справился с управлением и, проломив ограждение, вылетел в Москву-реку, передает агентство городских новостей "Москва". ЧП случилось в районе дома №32 по Бережковской набережной на западе столицы.

Пассажиры и водитель не пострадали – они самостоятельно выбрались на берег. Информацию о произошедшем подтвердили в столичном управлении ГИБДД.