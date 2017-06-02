В Китае черепаха разбила иномарку
Инцидент произошел в городе Ганьчжоу, передает URA.RU. Хозяйка черепахи оставила ее на кухне без присмотра. От столкновения с автомобилем животное скончалось. Примечательно, что женщина отказывается платить за ремонт разбитой машины, так как ее вины в произошедшем, по ее же словам, нет.
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