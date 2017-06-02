Мажор разбил элитный спорткар на юге Москвы

Утром 2 июня напротив дома 53 по Люблинской улице на юге Москвы спорткар премиум-класса Chevrolet Camaro врезался в Nissan. Удар был такой силы, что Chevrolet фактически остался без передней части, передает "Российская газета". Водитель элитного спорткара получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.