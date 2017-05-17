ОНФ просит водителей быть сдержаннее

Общероссийский народный фронт получает все больше обращений граждан, связанных с агрессией на дорогах. Случаи избиений и нападений зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске и других городах. Неадекватных действий можно было бы избежать, если бы водители и пешеходы соблюдали правила дорожного движения и проявляли уважение к друг другу на дороге.

В СМИ и социальных сетях практически каждый день сообщается о примерах агрессии на дорогах, участниками и невольными свидетелями которых становятся обычные граждане. Совсем недавно в центре Москвы водитель иномарки набросился с кулаками на женщину с детьми. Причиной стало то, что пешеходы слишком медленно, по его мнению, переходили дорогу по зебре.

В ноябре 2016 года в центре Омска водитель "семерки", взбешенный тем, что ему сигналит другой участник движения, накинулся на него с битой. В марте 2017 года в центре Петербурга водитель, не сразу заметив пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу, вынужден был резко затормозить. Оскорбленный этим пешеход выволок водителя из машины и начал бить ногами. Массовая драка произошла в Екатеринбурге, где после столкновения автомобилей группа людей избила водителя машины, с которым столкнулось авто их товарища.





В одном из последних обращений в ОНФ москвичка Ольга Александрова рассказала, что ее муж в результате дорожного конфликта получил тяжкие телесные повреждения и через несколько недель скончался в больнице. В сети размещен видеоролик, при просмотре которого хорошо видно, как нападавший наносит несколько ударов потерпевшему. У женщины остался несовершеннолетний ребенок, а обвиняемый до сих пор находится на свободе. Ему грозит всего два года лишения свободы за неумышленное убийство: именно по этой статье было возбуждено уголовное дело.

Представитель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Михаил Старшинов пообещал взять дело Ольги Александровой на контроль и обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку законности действий и решений следователя при возбуждении уголовного дела.

"В последнее время участились случаи агрессии на дорогах. Это недопустимо, что люди не только неуважительно относятся друг к другу, но и пытаются решить проблему с позиции силы. Необходимо снижать градус агрессии", – сказал Старшинов.