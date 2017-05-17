На МКАД иномарка задавила охранника торгового центра

На 68-м километре МКАД водитель KIA не справился с управлением и снес будку охраны. ЧП произошло у торгового центра. Автомобиль несколько метров тащил поврежденную конструкцию по асфальту, передает Life.ru.



В будке находился 19-летний охранник. От полученных травм он скончался. Водитель и пассажир иномарки пострадали незначительно.