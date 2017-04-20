В Москве автохам не пропустил скорую (видео)

На одной из улиц столицы водитель легкового автомобиля преградил путь спешившей на вызов машине скорой помощи. При этом автохам едва не устроил ДТП, передает РЕН ТВ.

Видео инцидента выложил в Сеть сотрудник скорой помощи. На кадрах видно, как машина с включенными спецсигналами едет по крайней левой полосе, однако водитель иномарки ее не пускает. В какой-то момент автохам начинает специально резко тормозить и провоцировать аварию. Когда иномарка все же решает пропустить скорую, и водитель показывает медикам неприличный жест.