В Москве похитили сбитого иномаркой ребенка

На юге Москвы на Чертановской улице водитель автомобиля Renault совершил наезд на ребенка. После ДТП нарушитель посадил сбитого мальчика в машину и скрылся в неизвестном направлении, сообщили очевидцы.
Машина злоумышленника была объявлена в розыск. Правоохранители проверяют информацию о происшествии, передает РЕН ТВ.
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