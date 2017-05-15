В Москве похитили сбитого иномаркой ребенка

На юге Москвы на Чертановской улице водитель автомобиля Renault совершил наезд на ребенка. После ДТП нарушитель посадил сбитого мальчика в машину и скрылся в неизвестном направлении, сообщили очевидцы.

Машина злоумышленника была объявлена в розыск. Правоохранители проверяют информацию о происшествии, передает РЕН ТВ.