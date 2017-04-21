Где в Москве чаще всего происходят ДТП

Аналитики выяснили, где в столице чаще всего происходят ДТП. Для этого были изучены отметки о ДТП, которые пользователи оставляли в приложениях "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор". В исследовании использованы данные за 2016 год, передает агентство "Москва".

Самым опасным для автомобилистов местом оказалась развязка ТТК и Ленинградского проспекта. На втором месте находится развязка МКАД и Ленинградского шоссе, на третьем – участок Волгоградского шоссе у развязки с ТТК, на четвертом – пересечение проспекта Мира и ТТК, на пятом – МКАД, 33 километр – развязка с Варшавским шоссе. Также в десятку вошли пересечение улиц Сущевский Вал и Октябрьская, Автозаводский мост, развязка МКАД и Щелковского шоссе, МКАД, 28 километр – развязка с М4 и улицей Липецкая, а также участок Ленинградского шоссе перед съездом на Международное шоссе.