Генерал МВД объявил войну столичным мажорам

Московским мажорам запретили гонять на смотровой площадке на Воробьевых горах. Такое распоряжение устно отдал генерал-полковник МВД Александр Горовой.

Высокопоставленный полицейский живет в доме на Мичуринском проспекте, неподалеку от главного здания Московского университета. С началом весеннего сезона традиционно все больше стритрейсеров стало собираться на облюбованном месте – смотровой площадке.

На "пятаке" у МГУ уличные гонщики любят собираться на тусовку с кальяном и жечь резину. Шум дрифтующих мощных автомобилей мешал спать местным жителям. В связи с этим генерал Горовой, который и сам проживает в указанном районе, на совещании МВД дал указание больше подобных инцидентов не допускать, передает Life.ru.

Теперь столичная полиция начинает мероприятия по недопущению несанкционированных авто– и мотогонок. В частности, стражи порядка будут перекрывать движение в районе смотровой площадки. Кроме того, с начала сезона планируется, что вся территория Воробьевых гор будет оцеплена по выходным.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в этой связи заявила: "Московская полиция отмечает увеличение количества обращений (как в письменном виде, так и на службу "02") от граждан, проживающих в районе Воробьевых Гор, с жалобами на неудобства, причиняемые участниками дорожного движения, нарушения общественного порядка и высокий уровень шума. Все эти обращения официально зарегистрированы в установленном законом порядке. В этой связи руководством МВД России принято решение о проведении дополнительных мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений в районе Воробьевых Гор, в том числе недопущение несанкционированных авто– и мотогонок".

Как ранее писали Dni.ru, глава московского управления ГИБДД Виктор Коваленко предложил стритрейсерам продемонстрировать свои таланты на трассе, а не на улицах города. По его словам, доказывать, "кто чего стоит", лучше в формате соревнований, не противопоставляя себя обществу и не записывая правонарушения на видео.

Коваленко добавил, что сотрудники столичной автоинспекции ведут диалог с главными сообществами уличных лихачей. С этой целью было организованно специальное мероприятие на "ВТБ Арене".