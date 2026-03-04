Не сахар: ученые выяснили, что на самом деле делает газировку вкусной

Новое исследование показало, что удовольствие от любимых напитков зависит не столько от их состава, сколько от игры нашего собственного разума.



Многие из нас уверены: обычная газировка — это вкусно, но вредно, а диетическая — полезнее, но удовольствия от нее никакого. Однако ученые из Оксфордского, Кембриджского и Радбодского университетов выяснили, что наше восприятие сладости зависит не столько от реального состава напитка, сколько от наших ожиданий.

Сладкий обман в лаборатории

Исследователи провели хитрый эксперимент, в котором приняли участие 99 добровольцев. Всем им в равной степени нравились и напитки с сахаром, и варианты с подсластителями. Во время дегустации ученые иногда обманывали участников: говорили, что в стакане диетическая газировка, хотя на самом деле там был сахар, и наоборот.

Результат оказался предсказуемым для нейробиологов, но совершенно удивительным для обычного человека.

Когда люди думали, что пьют "диетическое", настоящий сахарный напиток нравился им значительно меньше.

А когда им говорили, что в стакане обычная сладкая газировка, удовольствие от напитков с подсластителями резко возрастало.

Это не сахар: что делает газировку вкусной

Активность мозга полностью подтвердила этот эффект. Оказалось, что наш мозг оценивает еду не только по вкусу, но и по тому, что он ожидает получить. Выяснилось, что это не сахар, а именно ожидание калорий заставляет мозг радоваться. Если вы думаете, что сейчас получите высококалорийный продукт, система вознаграждения в мозге включается заранее. Если же вы настроены на "пустышку", то и удовольствия получите меньше, даже если по вкусу разницы почти нет.

Проблема в голове: как перенастроить мозг

Ученые пришли к выводу, что если вы пытаетесь перейти на диетические напитки, но они кажутся вам безвкусными, проблема не в них, а в вашей изначальной установке "диетическое = невкусное". Чем сильнее вы в этом убеждены, тем меньше радости испытаете.

Эксперты предлагают простой трюк. Вместо того чтобы думать о продукте как о "низкокалорийном", попробуйте воспринимать его как "с минимальным количеством добавленного сахара" или "богатый питательными веществами". Это смещает фокус с того, чего в напитке нет, на то, что в нем есть полезного.

"Такой подход может помочь людям согласовывать свой пищевой выбор с врожденной тягой мозга к калориям, одновременно поддерживая процесс изменения привычек", — поясняют исследователи.

Таким образом, чтобы начать получать удовольствие от более здоровой еды, нужно сначала убедить в ее привлекательности свой собственный мозг.