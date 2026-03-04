Не сахар: ученые выяснили, что на самом деле делает газировку вкусной

Алла Пугачева перестала выходить на связь Тесты Ушел из жизни Гордон Игры Сонник

Топ новостей недели

Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраляПока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкантСердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант Волочкова честно рассказала всю правду об операции в ГерманииВолочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре МосквыДолина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы

Лента новостей

Среда 4 марта

19:18Не сахар: ученые выяснили, что на самом деле делает газировку вкусной 17:03"Руку стало тяжелее поднимать": Денис Родькин тайно женился на наследнице Кшесинской 15:04Не спасет нервную систему: вся правда о повальном увлечении магнием и его реальной пользе 13:18Праздничную программу подготовили в парках Подмосковья к 8 марта 13:15Активно мутирует: доктор Мясников рассказал правду о новой пугающей лихорадке из Амазонии 12:20Битва за сияние: 9 популярных сывороток сошлись в схватке за народную любовь в голосовании Клео.ру 10:44С трудом передвигается: Кристина Орбакайте раскрыла проблемы со здоровьем Аллы Пугачевой 09:24Пригожин жестко поставил Губина на место: скандал в шоу-бизнесе набирает обороты 03:50Вернется в десятикратном размере: что нельзя делать 4 марта, чтобы весна принесла удачу 17:30Вскрылось, где может скрываться оказавшаяся в критической ситуации 76-летняя Пугачева 15:25"Плата за свободу": почему российские студенты массово отказываются от работы в офисе 15:18Афиша мероприятий на март-2025: выставки, спектакли и концерты 14:40Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной 14:32Московские ярмарки предлагают белковые альтернативы в Великий пост 14:16Что подарить на праздник 8 марта – идеи подарков 13:31"Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности 11:30Названы три лучшие зубные щетки по мнению россиян: опубликован народный рейтинг от Клео.ру 10:51Мужчины назвали главные "тревожные звоночки" в поведении женщин: сразу бежать 09:56Бомбоубежищ нет: Алла Пугачева оказалась в ловушке на Кипре после ракетного удара 02:52"Черное под запретом": почему 3 марта темная одежда может разрушить ваше будущее 20:25"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально 17:45Кто рано встает: названо идеальное время подъема для "жаворонков" и "сов" 16:11"Зритель в шоке": Евгений Миронов откровенно рассказал, каково это – лежать в гробу на сцене 14:43"Ну и пошла ты, дура старая": Мария Голубкина жестко сорвалась на журналистку 13:05Стало известно, куда сбежал Галкин* после тревожных новостей с Кипра 10:44Невосполнимая потеря в семье известного телеведущего: Гордон покинул этот мир 09:27Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением 03:31День магических находок: как провести 2 марта, чтобы навсегда обрести семейное счастье 19:04Сердце работает спокойнее: ученые нашли способ легко снизить давление и сахар 14:53"Такой сон приводит к слабоумию": эксперты предупредили о скрытой опасности привычки отсыпаться в выходные 10:41Энергетическая ловушка: эксперт предупредила о скрытых угрозах для здоровья в марте 2026 года 06:01Редкий шанс: почему 1 марта считается лучшим временем для больших перемен 18:52Когда лучше покупать квартиру, менять работу или открывать вклад: финансовый календарь на 2026 год 13:44Готовьтесь к худшему: Венера в Рыбах принесет трем знакам зодиака измены, ревность и тяжелые расставания 09:12Без Telegram и What's App: 5 аналогичных приложений для общения 02:19Поведет за собой нищету: почему последний день зимы считается самым опасным временем для планирования 21:51Эксперты Freedom Holding Сorp.: ChatGPT – это инструмент аналитика, а не его замена 18:41Один раз в 14 лет: редчайшее явление украсит небо 28 февраля 16:42Анна Семенович готовится лечь под нож хирурга после скандальных кадров с пляжа 14:31В Можайском округе Подмосковья за 2 года отремонтируют больницу, школы и благоустроят парки 14:18Собянин: НКО – надежные партнеры города в заботе о москвичах 14:09Собянин поддержал модернизацию 10 станций Ярославского и Павелецкого направлений 13:33"Ничего уже вообще не зависит": Буланова раскрыла правду, почему ее сын бросил сцену ради обычного вуза 10:54"Тонировка – это не понты": в Госдуме предложили легализовать затемненные стекла за деньги 09:37Ксения Алферова слегла на фоне известия о свадьбе Егора Бероева 02:46"Откроет путь к богатству и крепкому здоровью": что нужно сделать 27 февраля, чтобы весна принесла только радость 19:11Тайное лечение и интрижки с россиянками: всемирно известный богач признал, что связь с Эпштейном была "большой ошибкой" 17:15"Вероятность выше в три раза": как лишний вес родителей наносит удар по здоровью еще не рожденных детей 15:33Прививка не спасет: доктор Мясников рассказал, почему врачи так сильно боятся нового вируса 13:31"Своя крыша": тайный покровитель Ларисы Долиной раскрыл правду о ее переезде из элитного жилья
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Не сахар: ученые выяснили, что на самом деле делает газировку вкусной

Не сахар: ученые выяснили, что на самом деле делает газировку вкусной
224

Новое исследование показало, что удовольствие от любимых напитков зависит не столько от их состава, сколько от игры нашего собственного разума.

Многие из нас уверены: обычная газировка — это вкусно, но вредно, а диетическая — полезнее, но удовольствия от нее никакого. Однако ученые из Оксфордского, Кембриджского и Радбодского университетов выяснили, что наше восприятие сладости зависит не столько от реального состава напитка, сколько от наших ожиданий.

Сладкий обман в лаборатории

Исследователи провели хитрый эксперимент, в котором приняли участие 99 добровольцев. Всем им в равной степени нравились и напитки с сахаром, и варианты с подсластителями. Во время дегустации ученые иногда обманывали участников: говорили, что в стакане диетическая газировка, хотя на самом деле там был сахар, и наоборот.

Результат оказался предсказуемым для нейробиологов, но совершенно удивительным для обычного человека.

  • Когда люди думали, что пьют "диетическое", настоящий сахарный напиток нравился им значительно меньше.
  • А когда им говорили, что в стакане обычная сладкая газировка, удовольствие от напитков с подсластителями резко возрастало.

Это не сахар: что делает газировку вкусной

Активность мозга полностью подтвердила этот эффект. Оказалось, что наш мозг оценивает еду не только по вкусу, но и по тому, что он ожидает получить. Выяснилось, что это не сахар, а именно ожидание калорий заставляет мозг радоваться. Если вы думаете, что сейчас получите высококалорийный продукт, система вознаграждения в мозге включается заранее. Если же вы настроены на "пустышку", то и удовольствия получите меньше, даже если по вкусу разницы почти нет.

Проблема в голове: как перенастроить мозг

Ученые пришли к выводу, что если вы пытаетесь перейти на диетические напитки, но они кажутся вам безвкусными, проблема не в них, а в вашей изначальной установке "диетическое = невкусное". Чем сильнее вы в этом убеждены, тем меньше радости испытаете.

Эксперты предлагают простой трюк. Вместо того чтобы думать о продукте как о "низкокалорийном", попробуйте воспринимать его как "с минимальным количеством добавленного сахара" или "богатый питательными веществами". Это смещает фокус с того, чего в напитке нет, на то, что в нем есть полезного.

"Такой подход может помочь людям согласовывать свой пищевой выбор с врожденной тягой мозга к калориям, одновременно поддерживая процесс изменения привычек", — поясняют исследователи.

Таким образом, чтобы начать получать удовольствие от более здоровой еды, нужно сначала убедить в ее привлекательности свой собственный мозг.

Шоу-бизнес в Telegram

4 марта 2026, 19:18
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

Фоторепортаж

5 книг о здоровье и благополучии – от йоги и медитации до здорового питания и спорта

Фото: пресс-служба Литрес
Фото: пресс-служба Литрес
Фото: пресс-служба Литрес
Фото: пресс-служба Литрес
Фото: пресс-служба Литрес

По теме

Секрет стройности Нонны Гришаевой: отказ всего от одной вещи изменил ее жизнь после 45

Мозг посылает аномальные сигналы: ученые выяснили, как бессонница разрушает кишечник на клеточном уровне

"Руку стало тяжелее поднимать": Денис Родькин тайно женился на наследнице Кшесинской

"Руку стало тяжелее поднимать": Денис Родькин тайно женился на наследнице Кшесинской
Звезды Большого театра решили связать себя узами брака в обстановке строжайшей секретности, чем немало удивили своих многочисленных поклонников. Личная жизнь артистов первой величины часто становится достоянием общественности, но в этот раз премьер Большого театра Денис Родькин и прима-балерина Элеонора Севенард предпочли тишину.

Не спасет нервную систему: вся правда о повальном увлечении магнием и его реальной пользе

Не спасет нервную систему: вся правда о повальном увлечении магнием и его реальной пользе
Многие покупают популярный минерал в надежде мгновенно избавиться от стресса, но даже не догадываются, что бездумный прием может оказаться совершенно бесполезным или даже вредным. Принимать магний сегодня стало настоящим трендом.

Активно мутирует: доктор Мясников рассказал правду о новой пугающей лихорадке из Амазонии

Активно мутирует: доктор Мясников рассказал правду о новой пугающей лихорадке из Амазонии
Появление странного вируса, который уже добрался до Европы и США, заставило многих экспертов говорить о серьезной угрозе новой масштабной пандемии. Лихорадка Оропучи — новый герой пугающих новостных сводок.

Битва за сияние: 9 популярных сывороток сошлись в схватке за народную любовь в голосовании Клео.ру

Битва за сияние: 9 популярных сывороток сошлись в схватке за народную любовь в голосовании Клео.ру
Читатели сайта Клео.ру решат, какое средство из доступного ценового сегмента действительно способно вернуть коже здоровый вид и стереть следы усталости. С приходом весны вопрос о том, как бороться с тусклым цветом лица, становится одним из самых актуальных.

С трудом передвигается: Кристина Орбакайте раскрыла проблемы со здоровьем Аллы Пугачевой

С трудом передвигается: Кристина Орбакайте раскрыла проблемы со здоровьем Аллы Пугачевой
Свежие кадры в блоге дочери Примадонны вызвали бурную реакцию в сети и заставили фанатов по-новому взглянуть на реальное состояние легендарной артистки. Случайное видео в социальных сетях Кристины Орбакайте стало поводом для тревожных обсуждений.

Выбор читателей

03/03Втр"Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности 03/03ВтрВскрылось, где может скрываться оказавшаяся в критической ситуации 76-летняя Пугачева 03/03ВтрБомбоубежищ нет: Алла Пугачева оказалась в ловушке на Кипре после ракетного удара 04/03СрдС трудом передвигается: Кристина Орбакайте раскрыла проблемы со здоровьем Аллы Пугачевой 03/03ВтрМужчины назвали главные "тревожные звоночки" в поведении женщин: сразу бежать 03/03Втр"Черное под запретом": почему 3 марта темная одежда может разрушить ваше будущее