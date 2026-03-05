Тюльпаны по цене роз: эксперты рассказали, когда лучше всего покупать цветы к празднику

Праздничное настроение россиян в начале весны может быть омрачено новыми ценниками в цветочных магазинах, которые готовятся к рекордному ажиотажу.



В преддверии Международного женского дня цветочная розница традиционно готовится к штурму, но в этом году покупателей ждет не самый приятный сюрприз. По прогнозам экспертов, стоимость популярных букетов вырастет еще на 10–15% по сравнению с недавним Днем влюбленных. О том, почему весенние цветы становятся роскошью, изданию Readovka рассказал Георгий Сухаржевский, директор по развитию компании "Цветы и мед".

Почему любимые цветы стали дефицитом

Основная причина резкого скачка цен заключается в банальной нехватке товара. Отечественные производители при всем желании не могут вырастить объем, способный полностью покрыть праздничный спрос. Ситуацию серьезно осложняет зависимость от импорта: значительную часть цветов по-прежнему закупают на европейских аукционах, где логистика и санкции диктуют свои условия.

Интересно, что тюльпаны — главный символ весны — постепенно теряют былую популярность именно из-за своей стоимости. Если еще пять лет назад один цветок можно было купить за 80–100 рублей, то сегодня его цена взлетела до 300 рублей. К этому привело удорожание семян и логистические сложности. В итоге один тюльпан теперь обходится примерно в ту же сумму, что и качественная одноголовая роза. Мужчинам все чаще приходится выбирать: подарить скромный весенний цветок или солидную розу за те же деньги.

Как сэкономить и не купить увядший букет

Чтобы не переплачивать в сам день праздника, стоит знать несколько профессиональных хитростей. Основные поставки свежих цветов в магазины приходят в период с 1 по 5 марта. После этой даты свежего закупа практически не бывает, поэтому 8 марта на прилавках зачастую остаются те растения, которые провели в вазах уже несколько дней.

Для тех, кто хочет получить качественный букет без сумасшедших наценок самого загруженного дня, эксперт рекомендует оформлять заказы заранее. Самым выгодным временем для покупки или бронирования считаются 5, 6 и 7 марта. В эти дни выбор еще велик, а цветы в магазинах максимально свежие.

Если же для вас принципиальна только цена, а дата вручения не так важна, стоит дождаться 10 марта. В этот день магазины начинают активно избавляться от остатков, предлагая покупателям крупные скидки. Однако стоит быть готовым к тому, что выбирать придется из того, что не успели разобрать более расторопные конкуренты. Таким образом, расчетливый подход поможет сохранить бюджет и порадовать близких, не переплачивая за праздничную суету.