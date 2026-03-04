Битва за сияние: 9 популярных сывороток сошлись в схватке за народную любовь в голосовании Клео.ру

Читатели сайта Клео.ру решат, какое средство из доступного ценового сегмента действительно способно вернуть коже здоровый вид и стереть следы усталости.



С приходом весны вопрос о том, как бороться с тусклым цветом лица, становится одним из самых актуальных. Редакция портала Клео.ру решила выяснить, какая из современных сывороток лучше всего справляется с этой задачей, и запустила масштабное народное голосование. В финальный список попали 9 самых обсуждаемых средств стоимостью до 5000 рублей, которые обещают не только глубоко увлажнить кожу, но и вернуть ей естественное сияние.

Кто претендует на звание лучшего?

В шорт-лист народного рейтинга вошли как новинки, так и проверенные временем хиты от известных брендов. Именно эти сыворотки, по мнению редакции и читателей, имеют все шансы стать главным спасением от весеннего авитаминоза кожи.

За победу борются:

Концентрированная сыворотка Liftactiv Supreme Vitamin C Serum от VICHY

Омолаживающая сыворотка Slowchaga Glow Firm Face Eye Serum от BHAB

Сыворотка для сияния Galac Whitening Vita Serum от MA:NYO

Сыворотка Super C Glow Serum от SKINJESTIQUE

Сыворотка с 3D витамином C Supreme Glow от ICON SKIN

Сыворотка с витаминными капсулами White Truffle First Oil Capsule Serum от D'ALBA

Сыворотка Vitamin C Bright Intensive Serum от ORJENA

Сыворотка с ниацинамидом NiaBright Ampoule от DR. ORACLE

Сыворотка-бустер DEPIDERM от URIAGE

Как повлиять на результат?

Выбор лучшего средства полностью отдан в руки читателей. Голосование проходит на сайте Клео.ру и в официальном Telegram-канале издания, и принять в нем участие может каждый желающий. На данный момент свой голос уже отдали более 12 тысяч человек, и борьба за лидерство идет полным ходом.

У тех, кто еще не определился со своим фаворитом, осталось чуть больше 11 дней, чтобы изучить состав претендентов и сделать решающий выбор. Именно этот народный рейтинг в итоге покажет, какая из сывороток не просто обещает, а действительно дарит коже то самое заветное сияние.