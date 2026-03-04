Битва за сияние: 9 популярных сывороток сошлись в схватке за народную любовь в голосовании Клео.ру

С приходом весны вопрос о том, как бороться с тусклым цветом лица, становится одним из самых актуальных. Редакция портала Клео.ру решила выяснить, какая из современных сывороток лучше всего справляется с этой задачей, и запустила масштабное народное голосование. В финальный список попали 9 самых обсуждаемых средств стоимостью до 5000 рублей, которые обещают не только глубоко увлажнить кожу, но и вернуть ей естественное сияние.
Кто претендует на звание лучшего?
В шорт-лист народного рейтинга вошли как новинки, так и проверенные временем хиты от известных брендов. Именно эти сыворотки, по мнению редакции и читателей, имеют все шансы стать главным спасением от весеннего авитаминоза кожи.
За победу борются:
- Концентрированная сыворотка Liftactiv Supreme Vitamin C Serum от VICHY
- Омолаживающая сыворотка Slowchaga Glow Firm Face Eye Serum от BHAB
- Сыворотка для сияния Galac Whitening Vita Serum от MA:NYO
- Сыворотка Super C Glow Serum от SKINJESTIQUE
- Сыворотка с 3D витамином C Supreme Glow от ICON SKIN
- Сыворотка с витаминными капсулами White Truffle First Oil Capsule Serum от D'ALBA
- Сыворотка Vitamin C Bright Intensive Serum от ORJENA
- Сыворотка с ниацинамидом NiaBright Ampoule от DR. ORACLE
- Сыворотка-бустер DEPIDERM от URIAGE
Как повлиять на результат?
Выбор лучшего средства полностью отдан в руки читателей. Голосование проходит на сайте Клео.ру и в официальном Telegram-канале издания, и принять в нем участие может каждый желающий. На данный момент свой голос уже отдали более 12 тысяч человек, и борьба за лидерство идет полным ходом.
У тех, кто еще не определился со своим фаворитом, осталось чуть больше 11 дней, чтобы изучить состав претендентов и сделать решающий выбор. Именно этот народный рейтинг в итоге покажет, какая из сывороток не просто обещает, а действительно дарит коже то самое заветное сияние.