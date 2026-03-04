Праздничную программу подготовили в парках Подмосковья к 8 марта

Посетительниц парков поздравят в рамках акции "Вам, любимые!".



Более 85 парков Московской области проведут 8 марта общеобластное мероприятие "Весна, цветы и комплименты", приуроченное к Международному женскому дню, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.



По данным областного ведомства, посетительниц парков поздравят в рамках акции "Вам, любимые!". Для гостей также подготовили лаборатории красоты с мастер-классами по макияжу и прическам, концертные программы, творческие занятия и другие активности. Мероприятия организованы в соответствии с задачами нацпроекта "Семья", подчеркнули в подмосковном Минкульте.

Так, в Центральном парке Лобни пройдут мастер-классы по преображению, танцевальный флешмоб, занятие йогой и праздничный концерт. В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске состоится лекция о весенней моде, музыкально-поэтическая программа и мастер-класс по созданию мини-букетов.

Кроме того, в Центральном парке Пушкино запустят акцию "Почта весны", организуют лекцию "Клара Цеткин и тайна весеннего дня" и чайную станцию. В Городском парке Солнечногорска покажут фильм "Лед", откроют выставку о выдающихся женщинах и проведут дефиле нарядов. В Одинцовском парке гости встретятся со стилистом, освоят гончарное дело и самомассаж лица, а также увидят выступление ансамбля "Родные напевы".