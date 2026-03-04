Праздничную программу подготовили в парках Подмосковья к 8 марта

Алла Пугачева перестала выходить на связь Тесты Ушел из жизни Гордон Игры Сонник

Топ новостей недели

Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраляПока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкантСердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант Волочкова честно рассказала всю правду об операции в ГерманииВолочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре МосквыДолина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы

Лента новостей

Среда 4 марта

15:04Не спасет нервную систему: вся правда о повальном увлечении магнием и его реальной пользе 13:18Праздничную программу подготовили в парках Подмосковья к 8 марта 13:15Активно мутирует: доктор Мясников рассказал правду о новой пугающей лихорадке из Амазонии 12:20Битва за сияние: 9 популярных сывороток сошлись в схватке за народную любовь в голосовании Клео.ру 10:44С трудом передвигается: Кристина Орбакайте раскрыла проблемы со здоровьем Аллы Пугачевой 09:24Пригожин жестко поставил Губина на место: скандал в шоу-бизнесе набирает обороты 03:50Вернется в десятикратном размере: что нельзя делать 4 марта, чтобы весна принесла удачу 17:30Вскрылось, где может скрываться оказавшаяся в критической ситуации 76-летняя Пугачева 15:25"Плата за свободу": почему российские студенты массово отказываются от работы в офисе 15:18Афиша мероприятий на март-2025: выставки, спектакли и концерты 14:40Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной 14:32Московские ярмарки предлагают белковые альтернативы в Великий пост 14:16Что подарить на праздник 8 марта – идеи подарков 13:31"Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности 11:30Названы три лучшие зубные щетки по мнению россиян: опубликован народный рейтинг от Клео.ру 10:51Мужчины назвали главные "тревожные звоночки" в поведении женщин: сразу бежать 09:56Бомбоубежищ нет: Алла Пугачева оказалась в ловушке на Кипре после ракетного удара 02:52"Черное под запретом": почему 3 марта темная одежда может разрушить ваше будущее 20:25"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально 17:45Кто рано встает: названо идеальное время подъема для "жаворонков" и "сов" 16:11"Зритель в шоке": Евгений Миронов откровенно рассказал, каково это – лежать в гробу на сцене 14:43"Ну и пошла ты, дура старая": Мария Голубкина жестко сорвалась на журналистку 13:05Стало известно, куда сбежал Галкин* после тревожных новостей с Кипра 10:44Невосполнимая потеря в семье известного телеведущего: Гордон покинул этот мир 09:27Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением 03:31День магических находок: как провести 2 марта, чтобы навсегда обрести семейное счастье 19:04Сердце работает спокойнее: ученые нашли способ легко снизить давление и сахар 14:53"Такой сон приводит к слабоумию": эксперты предупредили о скрытой опасности привычки отсыпаться в выходные 10:41Энергетическая ловушка: эксперт предупредила о скрытых угрозах для здоровья в марте 2026 года 06:01Редкий шанс: почему 1 марта считается лучшим временем для больших перемен 18:52Когда лучше покупать квартиру, менять работу или открывать вклад: финансовый календарь на 2026 год 13:44Готовьтесь к худшему: Венера в Рыбах принесет трем знакам зодиака измены, ревность и тяжелые расставания 09:12Без Telegram и What's App: 5 аналогичных приложений для общения 02:19Поведет за собой нищету: почему последний день зимы считается самым опасным временем для планирования 21:51Эксперты Freedom Holding Сorp.: ChatGPT – это инструмент аналитика, а не его замена 18:41Один раз в 14 лет: редчайшее явление украсит небо 28 февраля 16:42Анна Семенович готовится лечь под нож хирурга после скандальных кадров с пляжа 14:31В Можайском округе Подмосковья за 2 года отремонтируют больницу, школы и благоустроят парки 14:18Собянин: НКО – надежные партнеры города в заботе о москвичах 14:09Собянин поддержал модернизацию 10 станций Ярославского и Павелецкого направлений 13:33"Ничего уже вообще не зависит": Буланова раскрыла правду, почему ее сын бросил сцену ради обычного вуза 10:54"Тонировка – это не понты": в Госдуме предложили легализовать затемненные стекла за деньги 09:37Ксения Алферова слегла на фоне известия о свадьбе Егора Бероева 02:46"Откроет путь к богатству и крепкому здоровью": что нужно сделать 27 февраля, чтобы весна принесла только радость 19:11Тайное лечение и интрижки с россиянками: всемирно известный богач признал, что связь с Эпштейном была "большой ошибкой" 17:15"Вероятность выше в три раза": как лишний вес родителей наносит удар по здоровью еще не рожденных детей 15:33Прививка не спасет: доктор Мясников рассказал, почему врачи так сильно боятся нового вируса 13:31"Своя крыша": тайный покровитель Ларисы Долиной раскрыл правду о ее переезде из элитного жилья 13:29Воробьев: строительство метро "Липовая роща" вышло на новый этап 10:43Оказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Праздничную программу подготовили в парках Подмосковья к 8 марта

Праздничную программу подготовили в парках Подмосковья к 8 марта
298

Посетительниц парков поздравят в рамках акции "Вам, любимые!".

Более 85 парков Московской области проведут 8 марта общеобластное мероприятие "Весна, цветы и комплименты", приуроченное к Международному женскому дню, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.

По данным областного ведомства, посетительниц парков поздравят в рамках акции "Вам, любимые!". Для гостей также подготовили лаборатории красоты с мастер-классами по макияжу и прическам, концертные программы, творческие занятия и другие активности. Мероприятия организованы в соответствии с задачами нацпроекта "Семья", подчеркнули в подмосковном Минкульте.

Так, в Центральном парке Лобни пройдут мастер-классы по преображению, танцевальный флешмоб, занятие йогой и праздничный концерт. В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске состоится лекция о весенней моде, музыкально-поэтическая программа и мастер-класс по созданию мини-букетов.

Кроме того, в Центральном парке Пушкино запустят акцию "Почта весны", организуют лекцию "Клара Цеткин и тайна весеннего дня" и чайную станцию. В Городском парке Солнечногорска покажут фильм "Лед", откроют выставку о выдающихся женщинах и проведут дефиле нарядов. В Одинцовском парке гости встретятся со стилистом, освоят гончарное дело и самомассаж лица, а также увидят выступление ансамбля "Родные напевы".

Шоу-бизнес в Telegram

4 марта 2026, 13:18
Фото: пресс-служба Минкульта Подмосковья

"Плата за свободу": почему российские студенты массово отказываются от работы в офисе

"Плата за свободу": почему российские студенты массово отказываются от работы в офисе
Молодые люди все чаще выбирают гибкий график и статус "сам себе начальник" вместо стабильной зарплаты, что привело к настоящему буму на рынке труда. В России фиксируется взрывной интерес молодежи к работе на себя.

Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной

Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной
В самом центре Москвы стартовала активная фаза строительства уникального пешеходного маршрута, который позволит гулять по набережным километрами, не пересекая оживленные дороги. Мэр Москвы Сергей Собянин дал официальный старт строительству нового пешеходного перехода, который пройдет прямо под Малым Каменным мостом на Болотной набережной.

Московские ярмарки предлагают белковые альтернативы в Великий пост

Московские ярмарки предлагают белковые альтернативы в Великий пост
Столичные площадки подготовили для горожан специальное меню, которое поможет сохранить здоровье и бодрость во время строгих ограничений. С наступлением Великого поста многие москвичи пересматривают свой привычный рацион, отказываясь от продуктов животного происхождения.

Эксперты Freedom Holding Сorp.: ChatGPT – это инструмент аналитика, а не его замена

Эксперты Freedom Holding Сorp.: ChatGPT – это инструмент аналитика, а не его замена
Языковые модели, повсеместно внедряемые во все сферы экономической жизни, тем не менее не смогут заменить живых финансовых аналитиков, но зато станут незаменимым инструментом для повышения их экспертизы, считают в брокерском подразделении Freedom Holding Сorp. предпринимателя Тимура Турлова. Финансовые аналитики готовят отчеты и прогнозы по публичным эмитентам и целым секторам для клиентов Freedom Broker, а также выступают в СМИ как представители компании, озвучивая свои прогнозы по динамике ключевых финансовых активов и экономических показателей.

В Можайском округе Подмосковья за 2 года отремонтируют больницу, школы и благоустроят парки

В Можайском округе Подмосковья за 2 года отремонтируют больницу, школы и благоустроят парки
Масштабная стратегия развития одной из важнейших территорий Подмосковья обещает жителям не только современный медицинский центр, но и тысячи новых вакансий на крупнейших предприятиях. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Можайского городского округа Денисом Мордвинцевым, на которой обсудили планы развития территории до 2027 года.

Выбор читателей

02/03Пнд"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально 03/03Втр"Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности 03/03ВтрВскрылось, где может скрываться оказавшаяся в критической ситуации 76-летняя Пугачева 03/03ВтрБомбоубежищ нет: Алла Пугачева оказалась в ловушке на Кипре после ракетного удара 04/03СрдС трудом передвигается: Кристина Орбакайте раскрыла проблемы со здоровьем Аллы Пугачевой 03/03ВтрМужчины назвали главные "тревожные звоночки" в поведении женщин: сразу бежать