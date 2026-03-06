Алла Пугачева перестала выходить на связь Тесты Ушел из жизни Гордон Игры Сонник

Стало известно, кто возглавит МХАТ: объявлено о громких кадровых перестановках в театральной среде

Стало известно, кто возглавит МХАТ: объявлено о громких кадровых перестановках в театральной среде
167

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила о неожиданных назначениях, которые полностью изменят привычный уклад жизни главных театральных институций страны.

В театральном сообществе России произошло событие, которое уже называют тектоническим сдвигом. Официально подтверждено, что две знаковые культурные площадки получили новых руководителей. Речь идет о Школе-студии МХАТ и МХАТ имени М. Горького, куда на главные посты утверждены артисты, чьи имена знакомы каждому зрителю.

Новая роль для Константина Хабенского

Исполняющим обязанности ректора легендарной Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский. Важно отметить, что он не покидает свой текущий пост и продолжит одновременно возглавлять Московский Художественный театр имени А.П. Чехова. Такое решение выглядит стратегическим: теперь подготовка новых кадров и работа на главной сцене страны будут находиться под единым контролем одного мастера.

Хабенский уже доказал свои способности как руководитель, сумев сохранить традиции и привлечь молодую аудиторию в МХТ. Теперь перед ним стоит еще более амбициозная задача — реформировать учебный процесс, чтобы студенты могли быстрее вливаться в реальную работу и соответствовать жестким требованиям современной индустрии.

Сергей Безруков берет штурвал МХАТ имени М. Горького

Другая сенсация коснулась МХАТ имени М. Горького. Его художественным руководителем стал Сергей Безруков. С 2014 года он успешно руководит Московским Губернским театром, а также передает свой опыт студентам, возглавляя актерскую мастерскую во ВГИКе.

Приход нового лидера на историческую сцену на Тверском бульваре может означать полную перезагрузку репертуара. Эксперты уверены, что опыт артиста в создании зрелищных постановок, собирающих полные залы, станет мощным драйвером для театра. Поклонники с нетерпением ждут, какие изменения Безруков внесет в жизнь прославленного коллектива и как он будет совмещать столько ответственных постов.

Официальное заявление

Об этих масштабных перестановках официально сообщила министр культуры России Ольга Любимова. По ее словам, такие кадровые решения направлены на развитие театрального искусства и укрепление связей между образованием и практической сценой. Приход признанных мастеров на руководящие должности в МХАТ обещает сделать театральную жизнь Москвы еще более динамичной и интересной для публики.

Шоу-бизнес в Telegram

6 марта 2026, 14:20
Фото: freepik.com
Telegram / @olga_b_lyubimova✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Хабенский, Шевчук, Орлова и другие звезды-супергерои

Константин Хабенский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юрий Шевчук. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Василий Меркурьев — в центре. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Гоша Куценко. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com
Иосиф Кобзон. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Михаил Муромов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

