Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы

Среда 4 марта

Активно мутирует: доктор Мясников рассказал правду о новой пугающей лихорадке из Амазонии
Появление странного вируса, который уже добрался до Европы и США, заставило многих экспертов говорить о серьезной угрозе новой масштабной пандемии.

Лихорадка Оропучи — новый герой пугающих новостных сводок. Этот вирус, который десятилетиями "сидел" в тропических лесах Южной Америки, внезапно начал расширять свою географию. Известный врач Александр Мясников в своем канале MAX решил прояснить ситуацию и объяснить, стоит ли нам опасаться этого экзотического гостя.

Опасная мутация и всплеск заражений

Вирус Оропуче известен науке еще с 1955 года, когда его впервые обнаружили в Тринидаде и Тобаго. Долгое время он считался локальной проблемой бассейна Амазонки, поражая жителей Бразилии, Перу и Колумбии. Однако в последнее время ситуация резко изменилась. Доктор подчеркивает: вирус активно мутирует.

Переломный момент случился еще в 2022 году — именно тогда произошла мутация, которая сделала вирус гораздо более заразным. Результаты не заставили себя ждать: в 2024 году число заболевших в Бразилии подскочило почти до 14 тысяч человек, были зафиксированы и первые смертельные случаи. Болезнь уже начала "путешествовать" по миру: более ста случаев завезли в США туристы с Кубы, аналогичные инциденты произошли в Европе и Канаде.

Банановые пни и ленивцы: как это передается

Основными разносчиками лихорадки являются мелкие кусачие мошки ("мокрецы") и некоторые виды комаров. Природный цикл вируса довольно необычен: в нем участвуют не только люди, но и обезьяны, птицы и даже ленивцы.

Интересно, что идеальным местом для размножения переносчиков служат кучи гниющих банановых пней и шелуха какао. Именно поэтому в группе риска чаще всего оказываются фермеры на тропических плантациях. Симптомы болезни развиваются примерно у 60 процентов инфицированных: это внезапная высокая температура, озноб, сильная головная боль и сыпь. В некоторых случаях болезнь может давать осложнения на нервную систему, вызывая длительные боли и светобоязнь.

Угрожает ли Оропуче россиянам

Многих волнует вопрос: если вирус так активно распространяется по миру, не доберется ли он до наших широт? Александр Мясников успокаивает: заразиться Оропуче в России практически невозможно. И на это есть веские биологические причины.

Несмотря на то что в России обитают мошки рода Culicoides, они генетически и биологически отличаются от своих южноамериканских сородичей. Наши насекомые просто не способны участвовать в природном цикле этого конкретного вируса.

При этом важно понимать:

  • Переносчики в России есть, но они "другой разновидности".
  • Сам вирус в нашей экосистеме полностью отсутствует.
  • Нет природного резервуара (животных, в которых вирус мог бы поддерживаться).

Таким образом, вирус остается сугубо тропическим явлением. Реальный риск существует только для тех, кто планирует путешествие в эндемичные районы Южной и Центральной Америки. Внутри страны опасаться вспышки этой экзотической лихорадки не стоит.

4 марта 2026, 13:15
Александр Мясников. Фото: кадр из программы "О самом главном"
MAX / Доктор Мясников✓ Надежный источник

Битва за сияние: 9 популярных сывороток сошлись в схватке за народную любовь в голосовании Клео.ру
Читатели сайта Клео.ру решат, какое средство из доступного ценового сегмента действительно способно вернуть коже здоровый вид и стереть следы усталости. С приходом весны вопрос о том, как бороться с тусклым цветом лица, становится одним из самых актуальных.

С трудом передвигается: Кристина Орбакайте раскрыла проблемы со здоровьем Аллы Пугачевой
Свежие кадры в блоге дочери Примадонны вызвали бурную реакцию в сети и заставили фанатов по-новому взглянуть на реальное состояние легендарной артистки. Случайное видео в социальных сетях Кристины Орбакайте стало поводом для тревожных обсуждений.

Пригожин жестко поставил Губина на место: скандал в шоу-бизнесе набирает обороты
Громкий конфликт между кумирами девяностых получил неожиданное продолжение после резких высказываний одного из артистов в адрес своего востребованного коллеги. Скандал разгорелся после того, как Андрей Губин в интервью Ксении Собчак крайне нелестно отозвался о творчестве и профессионализме лидера группы "Руки Вверх!".

Вернется в десятикратном размере: что нельзя делать 4 марта, чтобы весна принесла удачу
Один-единственный поступок в эту среду может запустить цепочку событий, которая полностью изменит ваше благополучие к началу апреля. В народном календаре 4 марта — день Архипа и Филимона, который наши предки называли "днем-ускорителем".

Вскрылось, где может скрываться оказавшаяся в критической ситуации 76-летняя Пугачева
Жизнь легендарной артистки за границей внезапно перестала быть спокойной, превратившись в череду пугающих сводок и поисков надежного убежища. Последние новости с Кипра, где в последнее время обосновалась знаменитая семья, заставили поклонников серьезно обеспокоиться.

