Активно мутирует: доктор Мясников рассказал правду о новой пугающей лихорадке из Амазонии

Появление странного вируса, который уже добрался до Европы и США, заставило многих экспертов говорить о серьезной угрозе новой масштабной пандемии.

Лихорадка Оропучи — новый герой пугающих новостных сводок. Этот вирус, который десятилетиями "сидел" в тропических лесах Южной Америки, внезапно начал расширять свою географию. Известный врач Александр Мясников в своем канале MAX решил прояснить ситуацию и объяснить, стоит ли нам опасаться этого экзотического гостя.

Опасная мутация и всплеск заражений

Вирус Оропуче известен науке еще с 1955 года, когда его впервые обнаружили в Тринидаде и Тобаго. Долгое время он считался локальной проблемой бассейна Амазонки, поражая жителей Бразилии, Перу и Колумбии. Однако в последнее время ситуация резко изменилась. Доктор подчеркивает: вирус активно мутирует.

Переломный момент случился еще в 2022 году — именно тогда произошла мутация, которая сделала вирус гораздо более заразным. Результаты не заставили себя ждать: в 2024 году число заболевших в Бразилии подскочило почти до 14 тысяч человек, были зафиксированы и первые смертельные случаи. Болезнь уже начала "путешествовать" по миру: более ста случаев завезли в США туристы с Кубы, аналогичные инциденты произошли в Европе и Канаде.

Банановые пни и ленивцы: как это передается

Основными разносчиками лихорадки являются мелкие кусачие мошки ("мокрецы") и некоторые виды комаров. Природный цикл вируса довольно необычен: в нем участвуют не только люди, но и обезьяны, птицы и даже ленивцы.

Интересно, что идеальным местом для размножения переносчиков служат кучи гниющих банановых пней и шелуха какао. Именно поэтому в группе риска чаще всего оказываются фермеры на тропических плантациях. Симптомы болезни развиваются примерно у 60 процентов инфицированных: это внезапная высокая температура, озноб, сильная головная боль и сыпь. В некоторых случаях болезнь может давать осложнения на нервную систему, вызывая длительные боли и светобоязнь.

Угрожает ли Оропуче россиянам

Многих волнует вопрос: если вирус так активно распространяется по миру, не доберется ли он до наших широт? Александр Мясников успокаивает: заразиться Оропуче в России практически невозможно. И на это есть веские биологические причины.

Несмотря на то что в России обитают мошки рода Culicoides, они генетически и биологически отличаются от своих южноамериканских сородичей. Наши насекомые просто не способны участвовать в природном цикле этого конкретного вируса.

При этом важно понимать:

Переносчики в России есть, но они "другой разновидности".

Сам вирус в нашей экосистеме полностью отсутствует.

Нет природного резервуара (животных, в которых вирус мог бы поддерживаться).

Таким образом, вирус остается сугубо тропическим явлением. Реальный риск существует только для тех, кто планирует путешествие в эндемичные районы Южной и Центральной Америки. Внутри страны опасаться вспышки этой экзотической лихорадки не стоит.