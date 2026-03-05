Всего 10 минут: ученые нашли способ победить депрессию без врачей и таблеток

Неожиданное открытие специалистов перевернуло представление о лечении самого коварного недуга современности, предложив спасение тем, кто годами не мог найти выход.



Многие убеждены, что борьба с депрессией — это всегда изнурительный марафон по кабинетам психотерапевтов, огромные счета из аптек и полное бессилие. Безусловно, серьезная терапия остается фундаментом, но команда ученых из Северо-Западного университета совершила прорыв. Они доказали, что даже краткое воздействие на психику способно дать результат, которого раньше ждали месяцами.

Эксперимент

Исследователи пошли на смелый шаг: они бросили клич в соцсетях, опросив сотни экспертов, блогеров и разработчиков. Вопрос звучал так: "Если бы у вас было всего десять минут, чтобы помочь человеку с депрессией, что бы вы сделали?"

В итоге из десятков идей отобрали 12 самых дерзких и перспективных. Среди них были как научно обоснованные методы, так и совершенно новые подходы. Например, один из них предлагал использовать искусственный интеллект для написания особых "терапевтических" писем, а другой — просмотр вдохновляющего рекламного ролика страховой компании из Таиланда, который заставляет по-новому взглянуть на смысл жизни.

Результат

Чтобы проверить эти методы, ученые пригласили 7500 добровольцев. Участников разделили на группы, и каждая пробовала одно из десятиминутных упражнений. Состояние людей проверяли сразу и, что самое важное, через месяц после эксперимента.

Выяснилось, что сразу после "сеанса" почти все почувствовали прилив сил. Но настоящая сенсация случилась через 30 дней: два метода — "Поиск фокуса" и "Интерактивная когнитивная переоценка" — действительно снизили уровень депрессии. Это первое в мире исследование, подтвердившее, что такая "быстрая помощь" дает долгосрочный эффект без какого-либо вмешательства специалистов.

Важность

Ежегодно депрессия ломает жизни более чем 330 миллионам человек по всему миру. Однако качественная помощь врача для многих остается непозволительной роскошью из-за цен или нехватки времени.

Как сообщает источник RidLife, цель ученых — не выгнать из больниц психиатров, а дать надежный инструмент тем, кто остался один на один со своей бедой. Короткие и бесплатные форматы поддержки позволяют охватить миллионы людей по всему миру. Теперь фраза "хватит и десяти минут" может стать девизом новой эры в ментальном здоровье, где первый шаг к выздоровлению можно сделать прямо со своего смартфона.