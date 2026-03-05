Всего 10 минут: ученые нашли способ победить депрессию без врачей и таблеток

Алла Пугачева перестала выходить на связь Тесты Ушел из жизни Гордон Игры Сонник

Четверг 5 марта

19:06Всего 10 минут: ученые нашли способ победить депрессию без врачей и таблеток 17:22Успеть до апреля: названы самые яркие события марта, ради которых стоит собрать чемодан 15:26"Свободный парень": Семенович призналась в переменах в отношениях с женатым избранником 13:32"Не было такого": Андрей Губин оправдался за резкие слова в адрес Сергея Жукова 11:46Тюльпаны по цене роз: эксперты рассказали, когда лучше всего покупать цветы к празднику 10:07Опозорившаяся певица Слава публично плюнула в своих фанатов 08:46Лера Кудрявцева на глазах у всех высмеяла мужа после скандала с алкоголизмом и разводом 02:23Ни в коем случае не смотрите на небо в это время 5 марта – можете навсегда спугнуть удачу 19:18Не сахар: ученые выяснили, что на самом деле делает газировку вкусной 17:03"Руку стало тяжелее поднимать": Денис Родькин тайно женился на наследнице Кшесинской 15:04Не спасет нервную систему: вся правда о повальном увлечении магнием и его реальной пользе 13:18Праздничную программу подготовили в парках Подмосковья к 8 марта 13:15Активно мутирует: доктор Мясников рассказал правду о новой пугающей лихорадке из Амазонии 12:20Битва за сияние: 9 популярных сывороток сошлись в схватке за народную любовь в голосовании Клео.ру 10:44С трудом передвигается: Кристина Орбакайте раскрыла проблемы со здоровьем Аллы Пугачевой 09:24Пригожин жестко поставил Губина на место: скандал в шоу-бизнесе набирает обороты 03:50Вернется в десятикратном размере: что нельзя делать 4 марта, чтобы весна принесла удачу 17:30Вскрылось, где может скрываться оказавшаяся в критической ситуации 76-летняя Пугачева 15:25"Плата за свободу": почему российские студенты массово отказываются от работы в офисе 15:18Афиша мероприятий на март-2026: выставки, спектакли и концерты 14:40Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной 14:32Московские ярмарки предлагают белковые альтернативы в Великий пост 14:16Что подарить на праздник 8 марта – идеи подарков 13:31"Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности 11:30Названы три лучшие зубные щетки по мнению россиян: опубликован народный рейтинг от Клео.ру 10:51Мужчины назвали главные "тревожные звоночки" в поведении женщин: сразу бежать 09:56Бомбоубежищ нет: Алла Пугачева оказалась в ловушке на Кипре после ракетного удара 02:52"Черное под запретом": почему 3 марта темная одежда может разрушить ваше будущее 20:25"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально 17:45Кто рано встает: названо идеальное время подъема для "жаворонков" и "сов" 16:11"Зритель в шоке": Евгений Миронов откровенно рассказал, каково это – лежать в гробу на сцене 14:43"Ну и пошла ты, дура старая": Мария Голубкина жестко сорвалась на журналистку 13:05Стало известно, куда сбежал Галкин* после тревожных новостей с Кипра 10:44Невосполнимая потеря в семье известного телеведущего: Гордон покинул этот мир 09:27Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением 03:31День магических находок: как провести 2 марта, чтобы навсегда обрести семейное счастье 19:04Сердце работает спокойнее: ученые нашли способ легко снизить давление и сахар 14:53"Такой сон приводит к слабоумию": эксперты предупредили о скрытой опасности привычки отсыпаться в выходные 10:41Энергетическая ловушка: эксперт предупредила о скрытых угрозах для здоровья в марте 2026 года 06:01Редкий шанс: почему 1 марта считается лучшим временем для больших перемен 18:52Когда лучше покупать квартиру, менять работу или открывать вклад: финансовый календарь на 2026 год 13:44Готовьтесь к худшему: Венера в Рыбах принесет трем знакам зодиака измены, ревность и тяжелые расставания 09:12Без Telegram и What's App: 5 аналогичных приложений для общения 02:19Поведет за собой нищету: почему последний день зимы считается самым опасным временем для планирования 21:51Эксперты Freedom Holding Сorp.: ChatGPT – это инструмент аналитика, а не его замена 18:41Один раз в 14 лет: редчайшее явление украсит небо 28 февраля 16:42Анна Семенович готовится лечь под нож хирурга после скандальных кадров с пляжа 14:31В Можайском округе Подмосковья за 2 года отремонтируют больницу, школы и благоустроят парки 14:18Собянин: НКО – надежные партнеры города в заботе о москвичах 14:09Собянин поддержал модернизацию 10 станций Ярославского и Павелецкого направлений
Всего 10 минут: ученые нашли способ победить депрессию без врачей и таблеток

Всего 10 минут: ученые нашли способ победить депрессию без врачей и таблеток
30

Неожиданное открытие специалистов перевернуло представление о лечении самого коварного недуга современности, предложив спасение тем, кто годами не мог найти выход.

Многие убеждены, что борьба с депрессией — это всегда изнурительный марафон по кабинетам психотерапевтов, огромные счета из аптек и полное бессилие. Безусловно, серьезная терапия остается фундаментом, но команда ученых из Северо-Западного университета совершила прорыв. Они доказали, что даже краткое воздействие на психику способно дать результат, которого раньше ждали месяцами.

Эксперимент

Исследователи пошли на смелый шаг: они бросили клич в соцсетях, опросив сотни экспертов, блогеров и разработчиков. Вопрос звучал так: "Если бы у вас было всего десять минут, чтобы помочь человеку с депрессией, что бы вы сделали?"

В итоге из десятков идей отобрали 12 самых дерзких и перспективных. Среди них были как научно обоснованные методы, так и совершенно новые подходы. Например, один из них предлагал использовать искусственный интеллект для написания особых "терапевтических" писем, а другой — просмотр вдохновляющего рекламного ролика страховой компании из Таиланда, который заставляет по-новому взглянуть на смысл жизни.

Результат

Чтобы проверить эти методы, ученые пригласили 7500 добровольцев. Участников разделили на группы, и каждая пробовала одно из десятиминутных упражнений. Состояние людей проверяли сразу и, что самое важное, через месяц после эксперимента.

Выяснилось, что сразу после "сеанса" почти все почувствовали прилив сил. Но настоящая сенсация случилась через 30 дней: два метода — "Поиск фокуса" и "Интерактивная когнитивная переоценка" — действительно снизили уровень депрессии. Это первое в мире исследование, подтвердившее, что такая "быстрая помощь" дает долгосрочный эффект без какого-либо вмешательства специалистов.

Важность

Ежегодно депрессия ломает жизни более чем 330 миллионам человек по всему миру. Однако качественная помощь врача для многих остается непозволительной роскошью из-за цен или нехватки времени.

Как сообщает источник RidLife, цель ученых — не выгнать из больниц психиатров, а дать надежный инструмент тем, кто остался один на один со своей бедой. Короткие и бесплатные форматы поддержки позволяют охватить миллионы людей по всему миру. Теперь фраза "хватит и десяти минут" может стать девизом новой эры в ментальном здоровье, где первый шаг к выздоровлению можно сделать прямо со своего смартфона.

Шоу-бизнес в Telegram

5 марта 2026, 19:06
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

Успеть до апреля: названы самые яркие события марта, ради которых стоит собрать чемодан

Успеть до апреля: названы самые яркие события марта, ради которых стоит собрать чемодан
Многие недооценивают первый месяц весны из-за капризной погоды, но именно сейчас в мире происходят явления, способные перевернуть ваше представление об отдыхе. Март обычно недооценивают: смена сезонов, где-то еще холодно, где-то, наоборот, начинается жара.

После долгих лет ожиданий и бесконечных слухов о тайном романе певица наконец решилась прервать молчание и сделать официальное заявление. Личная жизнь Анны Семенович всегда находилась под пристальным вниманием прессы, ведь в свои 45 лет экс-солистка "Блестящих" еще ни разу не была замужем.

Громкий скандал между двумя легендами эстрады девяностых получил неожиданное продолжение после того, как в сети начали обсуждать профессиональную пригодность лидера группы "Руки Вверх!". Конфликт вспыхнул после выхода интервью Андрея Губина Ксении Собчак.

Праздничное настроение россиян в начале весны может быть омрачено новыми ценниками в цветочных магазинах, которые готовятся к рекордному ажиотажу. В преддверии Международного женского дня цветочная розница традиционно готовится к штурму, но в этом году покупателей ждет не самый приятный сюрприз.

Неожиданный финал гастрольного тура обернулся для знаменитости не только грандиозным позором на сцене, но и открытым конфликтом с теми, кто годами покупал билеты на ее шоу. Выступление певицы Славы (Анастасии Сланевской) в Пензе, которое должно было стать красивой точкой в ее российском туре, превратилось в громкий скандал.

