Среда 4 марта

Среда 4 марта

09:24Пригожин жестко поставил Губина на место: скандал в шоу-бизнесе набирает обороты
Пригожин жестко поставил Губина на место: скандал в шоу-бизнесе набирает обороты

Пригожин жестко поставил Губина на место: скандал в шоу-бизнесе набирает обороты
270

Громкий конфликт между кумирами девяностых получил неожиданное продолжение после резких высказываний одного из артистов в адрес своего востребованного коллеги.

Скандал разгорелся после того, как Андрей Губин в интервью Ксении Собчак крайне нелестно отозвался о творчестве и профессионализме лидера группы "Руки Вверх!". Губин не стеснялся в выражениях, поставив под сомнение не только талант певца, но и адекватность его многотысячной аудитории. Реакция со стороны музыкального сообщества последовала незамедлительно.

Андрей Губин, который в последние годы редко появляется на публике, обрушился с критикой на Сергея Жукова. Его возмутил тот факт, что артист до сих пор собирает стадионы и дает концерты на 70 тысяч человек. По мнению Губина, поведение Жукова на сцене — это "профнепригодность" и "шепелявый позор".

Артист выразил искреннее недоумение по поводу уровня современного общества, которое продолжает платить деньги за билеты на такие шоу. Губин уверен, что с поклонниками Жукова "явно что-то не так", раз они нормально воспринимают подобные выступления.

Известный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.org не остался в стороне и решил заступиться за коллегу. Он уверен, что в Андрее Губине говорит прежде всего творческая нереализованность и обычная человеческая зависть к чужому успеху.

Пригожин жестко поставил Губина на место, заявив, что тот не является последней инстанцией, способной определять качество музыки. Продюсер подчеркнул, что о востребованности артиста говорит его реальная аудитория — "абы на кого 70 тысяч человек не пойдут". По словам Иосифа, победителей не судят, а Жуков в этой ситуации является абсолютным победителем, хочет того Губин или нет.

Пригожин не единственный, кто встал на защиту лидера "Руки Вверх!". Ранее ситуацию прокомментировал продюсер Сергей Дворцов, который также осадил критикующего артиста. Он напомнил, что Сергей Жуков давно стал легендой российской эстрады, и его статус подтвержден десятилетиями стабильной популярности.

Шоу-бизнес в Telegram

4 марта 2026, 09:24
Иосиф Пригожин. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Teleprogramma.org✓ Надежный источник

Что случилось с красавчиком Потехиным после ухода из группы "Руки Вверх!"

