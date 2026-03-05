Успеть до апреля: названы самые яркие события марта, ради которых стоит собрать чемодан

Многие недооценивают первый месяц весны из-за капризной погоды, но именно сейчас в мире происходят явления, способные перевернуть ваше представление об отдыхе.



Март обычно недооценивают: смена сезонов, где-то еще холодно, где-то, наоборот, начинается жара. Однако именно в первый месяц весны в мире проходит немало знаковых событий, ради которых стоит отправиться в путь. Турагент, основатель туристической фирмы, турблогер Рада Минасина собрала самые яркие из них.

Индия: Фестиваль Холи

Что: массовый праздник красок и весны. Повсюду проходят уличные гулянья и музыкальные мероприятия. Но на весь мир этот праздник стал известен из-за традиции обсыпать друг друга цветными порошками.

Когда: в этом году отмечался 4 марта, но в некоторых районах Индии (например, в историческом регионе Брадж, где, по преданию, прошло детство Кришны), празднования длятся неделю и даже дольше.

Почему ехать: уникальный, очень эмоциональный и фотогеничный опыт погружения в народную культуру. Советы: выбирайте менее туристические города для более аутентичного опыта; берите старую одежду и защиту для электроники; заранее узнавайте правила участия (в некоторых местах организованы "семейные" или "возрастные" зоны).

Ирландия: День святого Патрика St. Patrick’s Day

Что: национальный праздник ирландской культуры с парадами, музыкой, массовыми уличными мероприятиями.

Где: эпицентр – Дублин; крупные парады и события также в Лондоне и во многих городах мира.

Почему ехать: праздничная атмосфера, народная музыка, костюмированные шествия и активная ночная жизнь.

Советы: бронируйте отели и билеты на мероприятия заранее; хотя во время праздники пиво льется рекой, в публичных пространствах соблюдайте местные правила безопасности и трезвого поведения.

Япония: Цветение сакуры (ханами)

Что: сезон массового любования сакурой – проходит практически повсюду. Люди просто сидят и смотрят на сакуру. Параллельно устраивают чайные церемонии под деревьями, пикники и фестивали.

Когда: сроки зависят от региона; в 2026 пик в крупных центрах приходится на конец марта – начало апреля.

Почему ехать: очень фотогенично и аутентично.

Советы: мониторьте "sakura forecast", бронируйте проживание заранее в желаемой локации; берите коврик и удобную одежду для пикников, уважайте правила в парках (уборка после себя, тишина в вечернее время).

Нидерланды: Начало сезона тюльпанов

Что: массовое цветение луковичных – парки и поля (включая Keukenhof) превращаются в разноцветные ковры.

Когда: с ориентировочной даты 19 марта 2026 (начало сезона, пики варьируют по регионам).

Почему ехать: фантастические фотопейзажи и идеальные условия для вело– и фото-туров.

Советы: аренда велосипеда – лучший способ осмотра полей; покупать билеты в Keukenhof заранее; берите одежду от ветра/дождя – весна в Нидерландах переменчива.

Саудовская Аравия: Fanatics Flag Football Classic, Эр-Рияд

Что: спортивно‑музыкальное событие – футбол плюс музыкальный концерт, в 2026 ожидается выступление Travis Scott.

Когда: 21 марта

Почему ехать: сочетание спорта и мега‑концерта делает событие ярким и необычным для региона.

Советы: уточните возрастные и визовые ограничения, правила безопасности и допустимый багаж на стадионе; учитывайте местные требования к дресс‑коду и публичному поведению; билеты и проживание в день события бронируйте заблаговременно. И помните, пока в Саудовскую Аравию гражданам России нужно оформлять визу, хотя в декабре 2025 года и было подписано соглашение о безвизовом режиме между нашими странами.

Мурманская область: Северное сияние

Что: в марте еще можно застать северное сияние, когда небо окрашивается в зеленые и фиолетовые оттенки.

Когда: шанс есть в любой день, точнее, ночь. Главное – следить за активностью солнца – обычно графики публикуются на профильных сайтах и в соцсетях.

Почему ехать: возможность сделать уникальные фотографии; экскурсии на снегоходах и собачьих упряжках; знакомство с культурой коренных народов Севера.

Советы: лучше на месте приобрести экскурсию – гиды знают, из какой точки лучше всего наблюдать за сиянием. Не забудьте теплую одежду – ночи еще холодные, но впечатления стоят того.