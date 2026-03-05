"Свободный парень": Семенович призналась в переменах в отношениях с женатым избранником

После долгих лет ожиданий и бесконечных слухов о тайном романе певица наконец решилась прервать молчание и сделать официальное заявление.



Личная жизнь Анны Семенович всегда находилась под пристальным вниманием прессы, ведь в свои 45 лет экс-солистка "Блестящих" еще ни разу не была замужем. Когда два года назад она представила публике своего нового возлюбленного, бизнесмена Дениса Шреера, поклонники надеялись на скорую свадьбу. Однако новость о том, что мужчина официально женат, поставила под сомнение будущее этого союза.

Ситуация долгое время казалась патовой: Денис жил на две страны и никак не мог оформить документы о расторжении предыдущего брака. Несмотря на заверения бизнесмена, что с супругой в Германии его ничего не связывает, процесс затянулся из-за юридических сложностей и огромных пошлин. Весной 2025 года он обещал сделать Анне предложение, но заветного кольца фанаты так и не увидели.

В светской тусовке начали шептаться, что Семенович устала ждать и в отношениях наступил кризис. Сама артистка долгое время уходила от ответов, лишь подогревая опасения фанатов о возможном разрыве. Казалось, что история с "женатым" так и закончится ничем, пока Анна не решилась на откровенность.

На съемках клипа на свою новую песню "Если станет грустно" певица наконец расставила все точки над "i". На очередной вопрос о том, что сейчас происходит в ее личной жизни и удалось ли Денису решить вопрос с документами, Анна ответила максимально эмоционально. Как выяснилось, в жизни пары действительно произошли радикальные перемены.

"Он уже развелся, давно уже. Мы просто об этом не говорили. Свободный парень!" — воскликнула Семенович, сияя от счастья.

Артистка призналась, что все бюрократические проволочки в Германии остались в прошлом, и теперь ее избранник абсолютно чист перед законом. Весь этот год пара просто наслаждалась новым статусом в тишине, не желая привлекать лишнего внимания к юридическим формальностям.

Теперь, когда главная преграда в виде штампа в паспорте устранена, Анна намекнула, что долгожданное событие произойдет совсем скоро. Однако ждать громкого праздника с сотнями гостей не стоит. Певица дала понять, что они с Денисом уже обсудили формат будущего торжества.

Свадьба будет камерной — только для самых родных и близких друзей. Денис еще раньше предупреждал, что не хочет делать из личной жизни публичное шоу. Учитывая, что теперь Шреер официально свободный человек, поклонники уверены: новость о том, что Анна Семенович наконец сменила статус, может появиться в любой момент.