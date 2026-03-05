Алла Пугачева перестала выходить на связь Тесты Ушел из жизни Гордон Игры Сонник

Топ новостей недели

Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлениемБрошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре МосквыДолина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы Оказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-ЙоркаОказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка "Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально

Лента новостей

Четверг 5 марта

15:26"Свободный парень": Семенович призналась в переменах в отношениях с женатым избранником 13:32"Не было такого": Андрей Губин оправдался за резкие слова в адрес Сергея Жукова 11:46Тюльпаны по цене роз: эксперты рассказали, когда лучше всего покупать цветы к празднику 10:07Опозорившаяся певица Слава публично плюнула в своих фанатов 08:46Лера Кудрявцева на глазах у всех высмеяла мужа после скандала с алкоголизмом и разводом 02:23Ни в коем случае не смотрите на небо в это время 5 марта – можете навсегда спугнуть удачу 19:18Не сахар: ученые выяснили, что на самом деле делает газировку вкусной 17:03"Руку стало тяжелее поднимать": Денис Родькин тайно женился на наследнице Кшесинской 15:04Не спасет нервную систему: вся правда о повальном увлечении магнием и его реальной пользе 13:18Праздничную программу подготовили в парках Подмосковья к 8 марта 13:15Активно мутирует: доктор Мясников рассказал правду о новой пугающей лихорадке из Амазонии 12:20Битва за сияние: 9 популярных сывороток сошлись в схватке за народную любовь в голосовании Клео.ру 10:44С трудом передвигается: Кристина Орбакайте раскрыла проблемы со здоровьем Аллы Пугачевой 09:24Пригожин жестко поставил Губина на место: скандал в шоу-бизнесе набирает обороты 03:50Вернется в десятикратном размере: что нельзя делать 4 марта, чтобы весна принесла удачу 17:30Вскрылось, где может скрываться оказавшаяся в критической ситуации 76-летняя Пугачева 15:25"Плата за свободу": почему российские студенты массово отказываются от работы в офисе 15:18Афиша мероприятий на март-2026: выставки, спектакли и концерты 14:40Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной 14:32Московские ярмарки предлагают белковые альтернативы в Великий пост 14:16Что подарить на праздник 8 марта – идеи подарков 13:31"Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности 11:30Названы три лучшие зубные щетки по мнению россиян: опубликован народный рейтинг от Клео.ру 10:51Мужчины назвали главные "тревожные звоночки" в поведении женщин: сразу бежать 09:56Бомбоубежищ нет: Алла Пугачева оказалась в ловушке на Кипре после ракетного удара 02:52"Черное под запретом": почему 3 марта темная одежда может разрушить ваше будущее 20:25"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально 17:45Кто рано встает: названо идеальное время подъема для "жаворонков" и "сов" 16:11"Зритель в шоке": Евгений Миронов откровенно рассказал, каково это – лежать в гробу на сцене 14:43"Ну и пошла ты, дура старая": Мария Голубкина жестко сорвалась на журналистку 13:05Стало известно, куда сбежал Галкин* после тревожных новостей с Кипра 10:44Невосполнимая потеря в семье известного телеведущего: Гордон покинул этот мир 09:27Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением 03:31День магических находок: как провести 2 марта, чтобы навсегда обрести семейное счастье 19:04Сердце работает спокойнее: ученые нашли способ легко снизить давление и сахар 14:53"Такой сон приводит к слабоумию": эксперты предупредили о скрытой опасности привычки отсыпаться в выходные 10:41Энергетическая ловушка: эксперт предупредила о скрытых угрозах для здоровья в марте 2026 года 06:01Редкий шанс: почему 1 марта считается лучшим временем для больших перемен 18:52Когда лучше покупать квартиру, менять работу или открывать вклад: финансовый календарь на 2026 год 13:44Готовьтесь к худшему: Венера в Рыбах принесет трем знакам зодиака измены, ревность и тяжелые расставания 09:12Без Telegram и What's App: 5 аналогичных приложений для общения 02:19Поведет за собой нищету: почему последний день зимы считается самым опасным временем для планирования 21:51Эксперты Freedom Holding Сorp.: ChatGPT – это инструмент аналитика, а не его замена 18:41Один раз в 14 лет: редчайшее явление украсит небо 28 февраля 16:42Анна Семенович готовится лечь под нож хирурга после скандальных кадров с пляжа 14:31В Можайском округе Подмосковья за 2 года отремонтируют больницу, школы и благоустроят парки 14:18Собянин: НКО – надежные партнеры города в заботе о москвичах 14:09Собянин поддержал модернизацию 10 станций Ярославского и Павелецкого направлений 13:33"Ничего уже вообще не зависит": Буланова раскрыла правду, почему ее сын бросил сцену ради обычного вуза 10:54"Тонировка – это не понты": в Госдуме предложили легализовать затемненные стекла за деньги
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Свободный парень": Семенович призналась в переменах в отношениях с женатым избранником

"Свободный парень": Семенович призналась в переменах в отношениях с женатым избранником
308

После долгих лет ожиданий и бесконечных слухов о тайном романе певица наконец решилась прервать молчание и сделать официальное заявление.

Личная жизнь Анны Семенович всегда находилась под пристальным вниманием прессы, ведь в свои 45 лет экс-солистка "Блестящих" еще ни разу не была замужем. Когда два года назад она представила публике своего нового возлюбленного, бизнесмена Дениса Шреера, поклонники надеялись на скорую свадьбу. Однако новость о том, что мужчина официально женат, поставила под сомнение будущее этого союза.

Ситуация долгое время казалась патовой: Денис жил на две страны и никак не мог оформить документы о расторжении предыдущего брака. Несмотря на заверения бизнесмена, что с супругой в Германии его ничего не связывает, процесс затянулся из-за юридических сложностей и огромных пошлин. Весной 2025 года он обещал сделать Анне предложение, но заветного кольца фанаты так и не увидели.

В светской тусовке начали шептаться, что Семенович устала ждать и в отношениях наступил кризис. Сама артистка долгое время уходила от ответов, лишь подогревая опасения фанатов о возможном разрыве. Казалось, что история с "женатым" так и закончится ничем, пока Анна не решилась на откровенность.

На съемках клипа на свою новую песню "Если станет грустно" певица наконец расставила все точки над "i". На очередной вопрос о том, что сейчас происходит в ее личной жизни и удалось ли Денису решить вопрос с документами, Анна ответила максимально эмоционально. Как выяснилось, в жизни пары действительно произошли радикальные перемены.

"Он уже развелся, давно уже. Мы просто об этом не говорили. Свободный парень!" — воскликнула Семенович, сияя от счастья.

Артистка призналась, что все бюрократические проволочки в Германии остались в прошлом, и теперь ее избранник абсолютно чист перед законом. Весь этот год пара просто наслаждалась новым статусом в тишине, не желая привлекать лишнего внимания к юридическим формальностям.

Теперь, когда главная преграда в виде штампа в паспорте устранена, Анна намекнула, что долгожданное событие произойдет совсем скоро. Однако ждать громкого праздника с сотнями гостей не стоит. Певица дала понять, что они с Денисом уже обсудили формат будущего торжества.

Свадьба будет камерной — только для самых родных и близких друзей. Денис еще раньше предупреждал, что не хочет делать из личной жизни публичное шоу. Учитывая, что теперь Шреер официально свободный человек, поклонники уверены: новость о том, что Анна Семенович наконец сменила статус, может появиться в любой момент.

Шоу-бизнес в Telegram

5 марта 2026, 15:26
Анна Семенович. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
ТВ Центр✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Самые неудачные наряды российских звезд

Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лариса Долина. Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Эвелина Бледанс. Фото: Ali Magomedov / Russian Look/ www.globallookpress.com
Анна Семенович. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look/ www.globallookpress.com

По теме

"Руку стало тяжелее поднимать": Денис Родькин тайно женился на наследнице Кшесинской

Пророчество Абдулова сбылось: расставшийся с Алферовой Бероев тайно женился на 21-летней балерине
Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

"Не было такого": Андрей Губин оправдался за резкие слова в адрес Сергея Жукова

"Не было такого": Андрей Губин оправдался за резкие слова в адрес Сергея Жукова
Громкий скандал между двумя легендами эстрады девяностых получил неожиданное продолжение после того, как в сети начали обсуждать профессиональную пригодность лидера группы "Руки Вверх!". Конфликт вспыхнул после выхода интервью Андрея Губина Ксении Собчак.

Тюльпаны по цене роз: эксперты рассказали, когда лучше всего покупать цветы к празднику

Тюльпаны по цене роз: эксперты рассказали, когда лучше всего покупать цветы к празднику
Праздничное настроение россиян в начале весны может быть омрачено новыми ценниками в цветочных магазинах, которые готовятся к рекордному ажиотажу. В преддверии Международного женского дня цветочная розница традиционно готовится к штурму, но в этом году покупателей ждет не самый приятный сюрприз.

Опозорившаяся певица Слава публично плюнула в своих фанатов

Опозорившаяся певица Слава публично плюнула в своих фанатов
Неожиданный финал гастрольного тура обернулся для знаменитости не только грандиозным позором на сцене, но и открытым конфликтом с теми, кто годами покупал билеты на ее шоу. Выступление певицы Славы (Анастасии Сланевской) в Пензе, которое должно было стать красивой точкой в ее российском туре, превратилось в громкий скандал.

Лера Кудрявцева на глазах у всех высмеяла мужа после скандала с алкоголизмом и разводом

Лера Кудрявцева на глазах у всех высмеяла мужа после скандала с алкоголизмом и разводом
Кадры с долгожданного семейного отдыха в Египте обернулись неожиданным конфузом для Игоря Макарова. Отношения Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова еще полгода назад напоминали руины: пара находилась буквально в шаге от официального развода.

Ни в коем случае не смотрите на небо в это время 5 марта – можете навсегда спугнуть удачу

Ни в коем случае не смотрите на небо в это время 5 марта – можете навсегда спугнуть удачу
В этот загадочный день наши предки следовали особому правилу, которое, согласно поверьям, помогало сохранить благополучие в семье на весь год. В народном календаре 5 марта отмечается день Льва Катанского, который в народе ласково называли "Катышем".

Выбор читателей

03/03ВтрВскрылось, где может скрываться оказавшаяся в критической ситуации 76-летняя Пугачева 04/03СрдС трудом передвигается: Кристина Орбакайте раскрыла проблемы со здоровьем Аллы Пугачевой 04/03СрдПригожин жестко поставил Губина на место: скандал в шоу-бизнесе набирает обороты 04/03СрдВернется в десятикратном размере: что нельзя делать 4 марта, чтобы весна принесла удачу 04/03СрдНе спасет нервную систему: вся правда о повальном увлечении магнием и его реальной пользе 04/03Срд"Руку стало тяжелее поднимать": Денис Родькин тайно женился на наследнице Кшесинской