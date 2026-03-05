"Не было такого": Андрей Губин оправдался за резкие слова в адрес Сергея Жукова

Громкий скандал между двумя легендами эстрады девяностых получил неожиданное продолжение после того, как в сети начали обсуждать профессиональную пригодность лидера группы "Руки Вверх!".



Конфликт вспыхнул после выхода интервью Андрея Губина Ксении Собчак. Певец, известный своим перфекционизмом, не стал стесняться в выражениях и охарактеризовал нынешние выступления Сергея Жукова коротким и хлестким словом — "это позор". Губин раскритиковал коллегу за якобы появившуюся шепелявость и даже поставил под сомнение его право выходить на сцену в таком виде.

От жесткой критики до оправданий

Как только цитаты из интервью разлетелись по СМИ, Андрей Губин решил прояснить свою позицию. В беседе с каналом "Москва 24" артист заявил, что его слова были истолкованы неверно, а заголовки в прессе слишком сгустили краски. По словам Губина, на самом деле он относится к коллеге с большой симпатией.

"Я сказал в интервью Собчак, что я очень уважительно и хорошо к Сергею отношусь", — подчеркнул Андрей.

Он также добавил, что не требовал от Жукова покинуть сцену и не говорил ничего про "гнусавый голос".

"Не было такого. Нужно внимательно послушать интервью, я такого точно не говорил", — сказал Губин.

"Голос не менял": ответ Сергея Жукова

Сам Сергей Жуков на критику отреагировал весьма оригинально. Вскоре после скандальных заявлений Губина он выпустил новую песню, в которой слушатели отчетливо услышали те самые речевые дефекты, о которых говорил коллега. Многие восприняли это как тонкий троллинг и ироничный ответ на обвинения в непрофессионализме.

Однако сам Жуков утверждает, что никакой связи между его творчеством и словами Губина нет. Артист заявил, что "голос для композиции не менял" и записывал трек на студии в своей обычной манере. По его словам, это его привычное звучание, и никакого специального подтекста в песню он не закладывал.