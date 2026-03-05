Алла Пугачева перестала выходить на связь Тесты Ушел из жизни Гордон Игры Сонник

Топ новостей недели

Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраляПока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкантСердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант Волочкова честно рассказала всю правду об операции в ГерманииВолочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре МосквыДолина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы

Лента новостей

Четверг 5 марта

13:32"Не было такого": Андрей Губин оправдался за резкие слова в адрес Сергея Жукова 11:46Тюльпаны по цене роз: эксперты рассказали, когда лучше всего покупать цветы к празднику 10:07Опозорившаяся певица Слава публично плюнула в своих фанатов 08:46Лера Кудрявцева на глазах у всех высмеяла мужа после скандала с алкоголизмом и разводом 02:23Ни в коем случае не смотрите на небо в это время 5 марта – можете навсегда спугнуть удачу 19:18Не сахар: ученые выяснили, что на самом деле делает газировку вкусной 17:03"Руку стало тяжелее поднимать": Денис Родькин тайно женился на наследнице Кшесинской 15:04Не спасет нервную систему: вся правда о повальном увлечении магнием и его реальной пользе 13:18Праздничную программу подготовили в парках Подмосковья к 8 марта 13:15Активно мутирует: доктор Мясников рассказал правду о новой пугающей лихорадке из Амазонии 12:20Битва за сияние: 9 популярных сывороток сошлись в схватке за народную любовь в голосовании Клео.ру 10:44С трудом передвигается: Кристина Орбакайте раскрыла проблемы со здоровьем Аллы Пугачевой 09:24Пригожин жестко поставил Губина на место: скандал в шоу-бизнесе набирает обороты 03:50Вернется в десятикратном размере: что нельзя делать 4 марта, чтобы весна принесла удачу 17:30Вскрылось, где может скрываться оказавшаяся в критической ситуации 76-летняя Пугачева 15:25"Плата за свободу": почему российские студенты массово отказываются от работы в офисе 15:18Афиша мероприятий на март-2026: выставки, спектакли и концерты 14:40Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной 14:32Московские ярмарки предлагают белковые альтернативы в Великий пост 14:16Что подарить на праздник 8 марта – идеи подарков 13:31"Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности 11:30Названы три лучшие зубные щетки по мнению россиян: опубликован народный рейтинг от Клео.ру 10:51Мужчины назвали главные "тревожные звоночки" в поведении женщин: сразу бежать 09:56Бомбоубежищ нет: Алла Пугачева оказалась в ловушке на Кипре после ракетного удара 02:52"Черное под запретом": почему 3 марта темная одежда может разрушить ваше будущее 20:25"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально 17:45Кто рано встает: названо идеальное время подъема для "жаворонков" и "сов" 16:11"Зритель в шоке": Евгений Миронов откровенно рассказал, каково это – лежать в гробу на сцене 14:43"Ну и пошла ты, дура старая": Мария Голубкина жестко сорвалась на журналистку 13:05Стало известно, куда сбежал Галкин* после тревожных новостей с Кипра 10:44Невосполнимая потеря в семье известного телеведущего: Гордон покинул этот мир 09:27Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением 03:31День магических находок: как провести 2 марта, чтобы навсегда обрести семейное счастье 19:04Сердце работает спокойнее: ученые нашли способ легко снизить давление и сахар 14:53"Такой сон приводит к слабоумию": эксперты предупредили о скрытой опасности привычки отсыпаться в выходные 10:41Энергетическая ловушка: эксперт предупредила о скрытых угрозах для здоровья в марте 2026 года 06:01Редкий шанс: почему 1 марта считается лучшим временем для больших перемен 18:52Когда лучше покупать квартиру, менять работу или открывать вклад: финансовый календарь на 2026 год 13:44Готовьтесь к худшему: Венера в Рыбах принесет трем знакам зодиака измены, ревность и тяжелые расставания 09:12Без Telegram и What's App: 5 аналогичных приложений для общения 02:19Поведет за собой нищету: почему последний день зимы считается самым опасным временем для планирования 21:51Эксперты Freedom Holding Сorp.: ChatGPT – это инструмент аналитика, а не его замена 18:41Один раз в 14 лет: редчайшее явление украсит небо 28 февраля 16:42Анна Семенович готовится лечь под нож хирурга после скандальных кадров с пляжа 14:31В Можайском округе Подмосковья за 2 года отремонтируют больницу, школы и благоустроят парки 14:18Собянин: НКО – надежные партнеры города в заботе о москвичах 14:09Собянин поддержал модернизацию 10 станций Ярославского и Павелецкого направлений 13:33"Ничего уже вообще не зависит": Буланова раскрыла правду, почему ее сын бросил сцену ради обычного вуза 10:54"Тонировка – это не понты": в Госдуме предложили легализовать затемненные стекла за деньги 09:37Ксения Алферова слегла на фоне известия о свадьбе Егора Бероева
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Не было такого": Андрей Губин оправдался за резкие слова в адрес Сергея Жукова

"Не было такого": Андрей Губин оправдался за резкие слова в адрес Сергея Жукова
260

Громкий скандал между двумя легендами эстрады девяностых получил неожиданное продолжение после того, как в сети начали обсуждать профессиональную пригодность лидера группы "Руки Вверх!".

Конфликт вспыхнул после выхода интервью Андрея Губина Ксении Собчак. Певец, известный своим перфекционизмом, не стал стесняться в выражениях и охарактеризовал нынешние выступления Сергея Жукова коротким и хлестким словом — "это позор". Губин раскритиковал коллегу за якобы появившуюся шепелявость и даже поставил под сомнение его право выходить на сцену в таком виде.

От жесткой критики до оправданий

Как только цитаты из интервью разлетелись по СМИ, Андрей Губин решил прояснить свою позицию. В беседе с каналом "Москва 24" артист заявил, что его слова были истолкованы неверно, а заголовки в прессе слишком сгустили краски. По словам Губина, на самом деле он относится к коллеге с большой симпатией.

"Я сказал в интервью Собчак, что я очень уважительно и хорошо к Сергею отношусь", — подчеркнул Андрей.

Он также добавил, что не требовал от Жукова покинуть сцену и не говорил ничего про "гнусавый голос".

"Не было такого. Нужно внимательно послушать интервью, я такого точно не говорил", — сказал Губин.

"Голос не менял": ответ Сергея Жукова

Сам Сергей Жуков на критику отреагировал весьма оригинально. Вскоре после скандальных заявлений Губина он выпустил новую песню, в которой слушатели отчетливо услышали те самые речевые дефекты, о которых говорил коллега. Многие восприняли это как тонкий троллинг и ироничный ответ на обвинения в непрофессионализме.

Однако сам Жуков утверждает, что никакой связи между его творчеством и словами Губина нет. Артист заявил, что "голос для композиции не менял" и записывал трек на студии в своей обычной манере. По его словам, это его привычное звучание, и никакого специального подтекста в песню он не закладывал.

Шоу-бизнес в Telegram

5 марта 2026, 13:32
Андрей Губин. Фото: Youtube / @sobchak
Telegram / @infomoscow24✓ Надежный источник

Фоторепортаж

30 лет спустя: как изменились звезды 90-х

Коллаж ''Дни.ру''
Коллаж ''Дни.ру''
Коллаж ''Дни.ру''
Коллаж ''Дни.ру''
Коллаж ''Дни.ру''

По теме

Пригожин жестко поставил Губина на место: скандал в шоу-бизнесе набирает обороты

"Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности
Андрей Викторович Губин

Андрей Викторович Губин певец

 Сергей Евгеньевич Жуков

Сергей Евгеньевич Жуков певец

Тюльпаны по цене роз: эксперты рассказали, когда лучше всего покупать цветы к празднику

Тюльпаны по цене роз: эксперты рассказали, когда лучше всего покупать цветы к празднику
Праздничное настроение россиян в начале весны может быть омрачено новыми ценниками в цветочных магазинах, которые готовятся к рекордному ажиотажу. В преддверии Международного женского дня цветочная розница традиционно готовится к штурму, но в этом году покупателей ждет не самый приятный сюрприз.

Опозорившаяся певица Слава публично плюнула в своих фанатов

Опозорившаяся певица Слава публично плюнула в своих фанатов
Неожиданный финал гастрольного тура обернулся для знаменитости не только грандиозным позором на сцене, но и открытым конфликтом с теми, кто годами покупал билеты на ее шоу. Выступление певицы Славы (Анастасии Сланевской) в Пензе, которое должно было стать красивой точкой в ее российском туре, превратилось в громкий скандал.

Лера Кудрявцева на глазах у всех высмеяла мужа после скандала с алкоголизмом и разводом

Лера Кудрявцева на глазах у всех высмеяла мужа после скандала с алкоголизмом и разводом
Кадры с долгожданного семейного отдыха в Египте обернулись неожиданным конфузом для Игоря Макарова. Отношения Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова еще полгода назад напоминали руины: пара находилась буквально в шаге от официального развода.

Ни в коем случае не смотрите на небо в это время 5 марта – можете навсегда спугнуть удачу

Ни в коем случае не смотрите на небо в это время 5 марта – можете навсегда спугнуть удачу
В этот загадочный день наши предки следовали особому правилу, которое, согласно поверьям, помогало сохранить благополучие в семье на весь год. В народном календаре 5 марта отмечается день Льва Катанского, который в народе ласково называли "Катышем".

Не сахар: ученые выяснили, что на самом деле делает газировку вкусной

Не сахар: ученые выяснили, что на самом деле делает газировку вкусной
Новое исследование показало, что удовольствие от любимых напитков зависит не столько от их состава, сколько от игры нашего собственного разума. Многие из нас уверены: обычная газировка — это вкусно, но вредно, а диетическая — полезнее, но удовольствия от нее никакого.

Выбор читателей

03/03ВтрВскрылось, где может скрываться оказавшаяся в критической ситуации 76-летняя Пугачева 04/03СрдС трудом передвигается: Кристина Орбакайте раскрыла проблемы со здоровьем Аллы Пугачевой 04/03СрдПригожин жестко поставил Губина на место: скандал в шоу-бизнесе набирает обороты 03/03Втр"Плата за свободу": почему российские студенты массово отказываются от работы в офисе 03/03ВтрАфиша мероприятий на март-2026: выставки, спектакли и концерты 04/03СрдВернется в десятикратном размере: что нельзя делать 4 марта, чтобы весна принесла удачу