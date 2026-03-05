Опозорившаяся певица Слава публично плюнула в своих фанатов

Неожиданный финал гастрольного тура обернулся для знаменитости не только грандиозным позором на сцене, но и открытым конфликтом с теми, кто годами покупал билеты на ее шоу.

Выступление певицы Славы (Анастасии Сланевской) в Пензе, которое должно было стать красивой точкой в ее российском туре, превратилось в громкий скандал. Зрители, пришедшие на концерт, были шокированы странным поведением звезды: она вела себя неадекватно, срывалась на крик и нецензурно выражалась прямо в микрофон. В какой-то момент возмущенная публика начала массово требовать возврата денег за билеты.

Когда кадры с "пьяным" выступлением разлетелись по сети, у артистки случилась настоящая истерика. Слава вышла на связь с поклонниками прямо из поезда, рыдая и едва подбирая слова. По ее версии, причиной странного поведения на сцене стала вовсе не водка, а жуткое физическое истощение и таблетки.

"Я не могу подняться. У меня нет сил встать. Клянусь вам. Меня шатало из стороны в сторону. Не потому что я пьяная, а потому что у меня таблетки", — сквозь слезы призналась звезда.

Анастасия утверждает, что умоляла директора отменить концерт, но была вынуждена выйти на сцену из-за угрозы двухмиллионного штрафа. Артистка назвала происходящее "позором", который ей жутко неприятно выносить.

Однако период раскаяния длился недолго. Видимо, доведенная до ручки критикой и обвинениями в алкоголизме, Слава сменила тактику. Вместо извинений в ее блоге появились резкие выпады в адрес тех, кто пытался призвать ее к порядку. В этот момент певица фактически "плюнула" в своих фанатов, перестав стесняться в выражениях.

Артистка заявила, что после концерта она действительно выпила, чтобы снять стресс. Более того, она призналась, что "любит выпить" и матерится в обычной жизни всегда. Всех недовольных ее поведением Слава назвала "мелкими сошками" и "сухарями", дав понять, что мнение простых людей ее больше не интересует.

Объясняя свой срыв и агрессию, Слава заявила, что ей претит современное "стерильное" общество. Она призналась, что хотела бы жить в 70–80-е годы, когда рок-звезды могли творить на сцене что угодно. По ее мнению, тогда все были счастливы, когда Фредди Меркьюри пил шампанское во время выступления или разбивал об кого-то гитару.

Нынешнюю действительность и критику со стороны публики певица назвала крайне унылой и лицемерной. Похоже, что этот скандал станет серьезным испытанием для репутации Славы, ведь это уже не первый подобный случай: ранее она сорвала концерт в Смоленске, так же нецензурно ругаясь и покинув сцену в разгар шоу. На этот раз примирение с аудиторией кажется практически невозможным.