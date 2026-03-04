"Руку стало тяжелее поднимать": Денис Родькин тайно женился на наследнице Кшесинской

Звезды Большого театра решили связать себя узами брака в обстановке строжайшей секретности, чем немало удивили своих многочисленных поклонников.



Личная жизнь артистов первой величины часто становится достоянием общественности, но в этот раз премьер Большого театра Денис Родькин и прима-балерина Элеонора Севенард предпочли тишину. Долгожданное событие произошло без лишнего пафоса и вспышек фотокамер. В интервью изданию Клео.ру Денис подтвердил, что теперь они с Элеонорой официально являются мужем и женой.

Местом для регистрации брака влюбленные выбрали знаменитый Грибоедовский ЗАГС. Несмотря на свой звездный статус, артисты отказались от масштабных торжеств и шумных вечеринок. Церемония прошла в узком кругу самых близких людей, а сами виновники торжества решили не делать никаких публичных заявлений в день свадьбы, чтобы сохранить момент только для себя.

Интересно, что изначально бракосочетание планировали на август. Однако колоссальные нагрузки и плотный график внесли свои коррективы. По словам Дениса, им с Элеонорой просто нужно было "выдохнуть" после тяжелого сезона.

"К сожалению, у балетных артистов, тем более в Большом театре, праздников нет, и поэтому мы подумали и решили не торопиться", — признался танцор.

Говоря о новом семейном статусе, Родькин не упустил возможности пошутить. Демонстрируя обручальное кольцо на безымянном пальце, он иронично заметил: "Руку стало тяжелее поднимать". Этой фразой он намекнул на приятную тяжесть семейных обязательств, хотя и подчеркнул, что в их повседневной жизни и профессиональных отношениях почти ничего не изменилось.

Работа и сцена по-прежнему занимают центральное место в жизни пары. Даже после официальной регистрации супруги не спешат отправляться в романтическое путешествие. Из-за плотного гастрольного графика и постоянных репетиций медовый месяц пришлось отложить на неопределенный срок.

Выбор Дениса Родькина пал на балерину с выдающейся родословной. Элеонора Севенард является праправнучатой племянницей знаменитой Матильды Кшесинской. Символично, что предложение руки и сердца Денис сделал возлюбленной именно в Сочи — ровно через год пара вернулась в этот город, но уже в статусе официальных супругов.