С трудом передвигается: Кристина Орбакайте раскрыла проблемы со здоровьем Аллы Пугачевой

Свежие кадры в блоге дочери Примадонны вызвали бурную реакцию в сети и заставили фанатов по-новому взглянуть на реальное состояние легендарной артистки.



Случайное видео в социальных сетях Кристины Орбакайте стало поводом для тревожных обсуждений. Певица поделилась моментами теплого семейного праздника, но внимательные подписчики сразу заметили детали, которые раньше оставались за кадром. Судя по всему, 76-летняя Алла Пугачева столкнулась с серьезными физическими недомоганиями, которые ей все труднее скрывать.

На опубликованных кадрах отчетливо видно, что Примадонна с трудом передвигается без посторонней поддержки. В ролике Алла Борисовна идет, заметно прихрамывая и опираясь на специальную трость. В некоторые моменты движения даются ей настолько непросто, что артистке приходится полагаться на руку кого-то из близких, чтобы просто сделать несколько шагов.

Такая же картина наблюдалась и во время праздничного обеда в ресторане. Артистка не расставалась с тростью даже в помещении, что подтверждает: проблемы с ногами носят постоянный характер. Раньше звезда старалась не афишировать подобные подробности, выбирая удачные ракурсы, но в объектив камеры дочери попала вся правда о ее нынешнем самочувствии.

Состояние здоровья Пугачевой обсуждают на фоне пугающих новостей из региона, где она сейчас проживает. Сообщалось, что дом Пугачевой на Кипре мог оказаться в зоне риска после недавнего ракетного удара со стороны Ирана. Постоянный стресс и переживания за безопасность детей в такой нестабильной обстановке могли дополнительно ударить по здоровью пожилой знаменитости.