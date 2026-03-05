Лера Кудрявцева публично высмеяла мужа после скандала с алкоголизмом и разводом

Кадры с долгожданного семейного отдыха в Египте обернулись неожиданным конфузом для Игоря Макарова.

Отношения Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова еще полгода назад напоминали руины: пара находилась буквально в шаге от официального развода. Телеведущая тогда шокировала публику признанием, что уже несколько лет пытается спасти мужа от зависимости, но после очередного срыва у нее опустились руки.

Непрезентабельный вид

Несмотря на пессимистичные прогнозы, звездный брак удалось сохранить, и вот уже третий месяц пара демонстрирует полную идиллию. Чтобы закрепить успех, Кудрявцева увезла мужа и дочь Машу в роскошный отпуск в Хургаду.

Там телеведущая буквально высмеяла мужа, выставив его в своем блоге в крайне неприглядном свете. Лера засняла Игоря во время игры с дочерью на пляже, при этом хоккеист выглядел совершенно не по-звездному: мокрая майка, плавки и нелепые позы. Макаров явно не думал о камере, но Кудрявцева сочла это зрелище забавным и публично высмеяла мужа, сопроводив ролик издевательскими смеющимися смайликами.

Реакция фанатов и цена примирения

Подписчики звезды тут же набросились на Леру с критикой, отметив, что она совершенно не заботится об имидже супруга. Многие предположили, что после такого публичного унижения Макаров снова может закрыться от соцсетей, как это уже случалось в периоды их прошлых ссор. Ведь только недавно в семье наступило долгожданное спокойствие, и это первый раз за долгое время, когда Игорь вообще согласился сопровождать жену и дочь в поездке.

Между тем, за внешним "троллингом" скрываются внушительные траты на восстановление семейного мира. Для отпуска в Египте Кудрявцева выбрала один из самых дорогих отелей. Звезда забронировала люкс с видом на Красное море. Стоимость проживания в таком номере начинается от 280 тысяч рублей за шесть ночей.

Пока Лера наслаждается отдыхом и подшучивает над мужем, поклонники гадают: является ли такое поведение ведущей признаком окончательного выздоровления их отношений или это лишь способ отыграться за прошлые обиды. В любом случае, Игорь Макаров в этом отпуске предстал перед аудиторией обычным человеком, лишенным лоска, что явно не входило в планы тех, кто привык видеть его грозным хоккеистом.