Четверг 5 марта

08:46Лера Кудрявцева публично высмеяла мужа после скандала с алкоголизмом и разводом
Лера Кудрявцева публично высмеяла мужа после скандала с алкоголизмом и разводом

Лера Кудрявцева публично высмеяла мужа после скандала с алкоголизмом и разводом
243

Кадры с долгожданного семейного отдыха в Египте обернулись неожиданным конфузом для Игоря Макарова.

Отношения Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова еще полгода назад напоминали руины: пара находилась буквально в шаге от официального развода. Телеведущая тогда шокировала публику признанием, что уже несколько лет пытается спасти мужа от зависимости, но после очередного срыва у нее опустились руки.

Непрезентабельный вид

Несмотря на пессимистичные прогнозы, звездный брак удалось сохранить, и вот уже третий месяц пара демонстрирует полную идиллию. Чтобы закрепить успех, Кудрявцева увезла мужа и дочь Машу в роскошный отпуск в Хургаду.

Там телеведущая буквально высмеяла мужа, выставив его в своем блоге в крайне неприглядном свете. Лера засняла Игоря во время игры с дочерью на пляже, при этом хоккеист выглядел совершенно не по-звездному: мокрая майка, плавки и нелепые позы. Макаров явно не думал о камере, но Кудрявцева сочла это зрелище забавным и публично высмеяла мужа, сопроводив ролик издевательскими смеющимися смайликами.

Реакция фанатов и цена примирения

Подписчики звезды тут же набросились на Леру с критикой, отметив, что она совершенно не заботится об имидже супруга. Многие предположили, что после такого публичного унижения Макаров снова может закрыться от соцсетей, как это уже случалось в периоды их прошлых ссор. Ведь только недавно в семье наступило долгожданное спокойствие, и это первый раз за долгое время, когда Игорь вообще согласился сопровождать жену и дочь в поездке.

Между тем, за внешним "троллингом" скрываются внушительные траты на восстановление семейного мира. Для отпуска в Египте Кудрявцева выбрала один из самых дорогих отелей. Звезда забронировала люкс с видом на Красное море. Стоимость проживания в таком номере начинается от 280 тысяч рублей за шесть ночей.

    Пока Лера наслаждается отдыхом и подшучивает над мужем, поклонники гадают: является ли такое поведение ведущей признаком окончательного выздоровления их отношений или это лишь способ отыграться за прошлые обиды. В любом случае, Игорь Макаров в этом отпуске предстал перед аудиторией обычным человеком, лишенным лоска, что явно не входило в планы тех, кто привык видеть его грозным хоккеистом.

    5 марта 2026, 08:46
    Лера Кудрявцева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
    соцсети✓ Надежный источник

    Ни в коем случае не смотрите на небо в это время 5 марта – можете навсегда спугнуть удачу

    Ни в коем случае не смотрите на небо в это время 5 марта – можете навсегда спугнуть удачу
    В этот загадочный день наши предки следовали особому правилу, которое, согласно поверьям, помогало сохранить благополучие в семье на весь год. В народном календаре 5 марта отмечается день Льва Катанского, который в народе ласково называли "Катышем".

    Не сахар: ученые выяснили, что на самом деле делает газировку вкусной

    Не сахар: ученые выяснили, что на самом деле делает газировку вкусной
    Новое исследование показало, что удовольствие от любимых напитков зависит не столько от их состава, сколько от игры нашего собственного разума. Многие из нас уверены: обычная газировка — это вкусно, но вредно, а диетическая — полезнее, но удовольствия от нее никакого.

    "Руку стало тяжелее поднимать": Денис Родькин тайно женился на наследнице Кшесинской

    "Руку стало тяжелее поднимать": Денис Родькин тайно женился на наследнице Кшесинской
    Звезды Большого театра решили связать себя узами брака в обстановке строжайшей секретности, чем немало удивили своих многочисленных поклонников. Личная жизнь артистов первой величины часто становится достоянием общественности, но в этот раз премьер Большого театра Денис Родькин и прима-балерина Элеонора Севенард предпочли тишину.

    Не спасет нервную систему: вся правда о повальном увлечении магнием и его реальной пользе

    Не спасет нервную систему: вся правда о повальном увлечении магнием и его реальной пользе
    Многие покупают популярный минерал в надежде мгновенно избавиться от стресса, но даже не догадываются, что бездумный прием может оказаться совершенно бесполезным или даже вредным. Принимать магний сегодня стало настоящим трендом.

    Активно мутирует: доктор Мясников рассказал правду о новой пугающей лихорадке из Амазонии

    Активно мутирует: доктор Мясников рассказал правду о новой пугающей лихорадке из Амазонии
    Появление странного вируса, который уже добрался до Европы и США, заставило многих экспертов говорить о серьезной угрозе новой масштабной пандемии. Лихорадка Оропучи — новый герой пугающих новостных сводок.

