Ни в коем случае не смотрите на небо в это время 5 марта – можете навсегда спугнуть удачу

В этот загадочный день наши предки следовали особому правилу, которое, согласно поверьям, помогало сохранить благополучие в семье на весь год.



В народном календаре 5 марта отмечается день Льва Катанского, который в народе ласково называли "Катышем". Название это возникло не случайно: на Руси в этот день было принято в последний раз кататься с ледяных горок, прощаясь с уходящей зимой. Считалось, что тот, кто дальше всех укатится на своих санях, будет самым счастливым в наступившем году. Люди верили, что зимние забавы в этот день заряжают бодростью и помогают быстрее "выкатить" весну на порог. Однако, помимо веселых игр, существовали и строгие запреты, нарушение которых могло навлечь беду.

Главная ловушка ночного неба

Главное предостережение этого дня связано с небесными светилами. Старинное правило гласит: чтобы не спугнуть удачу, 5 марта категорически нельзя смотреть на ночное небо. Наши предки верили, что увиденная в этот вечер падающая звезда — это вовсе не повод для загадывания желания, а крайне дурной знак. Такое явление называли "летящим духом" или "коршуном", который забирает жизненную энергию у того, кто его заметил. Считалось, что если человек увидит падающую звезду на Льва Катанского, то в его дом могут прийти болезни, а достаток начнет утекать сквозь пальцы. Чтобы обезопасить себя, шторы в домах задергивали поплотнее еще до заката, стараясь не глядеть в сторону горизонта.

Ритуал с "колобками" для достатка

Чтобы привлечь в дом позитивную энергию, хозяйки 5 марта готовили особенное угощение. Пекли круглые колобки на масле, которые символизировали возвращающееся солнце. Верили, что если накормить такими "солнечными" хлебцами всех домочадцев и угостить соседей, то весна будет теплой, а урожай — богатым. Важно было делать это с легким сердцем и добрыми мыслями. Считалось, что искреннее гостеприимство в этот день создает невидимый щит вокруг жилища, защищая его от любых невзгов и финансовых трудностей на несколько месяцев вперед. Это простое действие помогало укрепить связи с близкими и создать атмосферу уюта.

Почему опасно начинать новые проекты

Еще одно важное ограничение касалось деловой сферы. Пятое марта считалось крайне неблагоприятным днем для любых новых начинаний, будь то строительство дома, крупные покупки или смена работы. Предки говорили, что все дела, заложенные в этот день, "укатятся" в никуда, подобно саням с ледяной горы. Все усилия окажутся напрасными, а результат принесет лишь разочарование. Вместо этого рекомендовалось посвятить время завершению старых задач и генеральной уборке. Существовало поверье, что если выбросить в этот день всю старую обувь, то вместе с ней из жизни уйдут и застарелые проблемы. День лучше провести в спокойствии, занимаясь привычными делами и не пытаясь обогнать судьбу.