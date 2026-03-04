Алла Пугачева перестала выходить на связь Тесты Ушел из жизни Гордон Игры Сонник

Не спасет нервную систему: вся правда о повальном увлечении магнием и его реальной пользе

Не спасет нервную систему: вся правда о повальном увлечении магнием и его реальной пользе
184

Многие покупают популярный минерал в надежде мгновенно избавиться от стресса, но даже не догадываются, что бездумный прием может оказаться совершенно бесполезным или даже вредным.

Принимать магний сегодня стало настоящим трендом. Его советуют при любой непонятной ситуации: от плохого настроения до судорог в ногах. Как сообщает издание Клео.ру, этот минерал действительно уникален, так как участвует более чем в 300 биохимических реакциях. Он регулирует работу сердца, помогает мышцам сокращаться и даже поддерживает уровень сахара в крови. Но важно понимать, что магний — это не "волшебная палочка", и работать он начинает далеко не сразу.

Коварный анализ крови

Многие привыкли доверять результатам лабораторных исследований, но с магнием все не так просто. Дело в том, что в крови находится лишь крошечный процент этого вещества. Основные же его запасы — около 60% — хранятся в костях и внутри клеток.

Именно поэтому нормальный показатель в анализе не всегда означает, что вашему организму хватает этого элемента. Эксперты советуют больше доверять сигналам собственного тела. К явным признакам дефицита относятся мышечные подергивания, беспричинная усталость, раздражительность и проблемы с засыпанием. Если вам трудно уснуть, даже когда режим в норме, это повод задуматься о восполнении запасов минерала.

Почему форма препарата имеет значение

Просто зайти в аптеку и купить первый попавшийся флакон — плохая стратегия. Эффективность добавки напрямую зависит от ее химической формы. Разные виды магния решают разные задачи:

  • Цитрат магния — отлично усваивается и помогает тем, у кого есть проблемы с пищеварением.
  • Глицинат магния — самая "мягкая" форма. Она идеально подходит для борьбы с тревогой и мышечным напряжением.
  • Оксид магния — содержит много вещества, но усваивается крайне плохо. Его чаще используют как слабительное, а не для подпитки нервной системы.

Специалисты подчеркивают: неправильно выбранная форма может привести к дискомфорту в желудке или просто не дать никакого результата.

Когда ждать эффекта

Главная ошибка новичков — ожидание мгновенного спокойствия после первого приема. Важно запомнить: одна таблетка не спасет нервную систему и не наладит сон. Магний не работает как седативное средство "по требованию". Чтобы почувствовать реальное улучшение самочувствия, обычно требуется регулярный прием в течение нескольких недель.

Для тех, кто хочет лучше спать, оптимальное время приема — вечер. Если же вы активно тренируетесь и хотите поддержать мышцы, магний можно пить утром или днем. И не забывайте про дозировку: верхний предел именно из добавок составляет 350 мг в сутки. Превышение этой нормы вместо бодрости может подарить лишь проблемы с кишечником.

Шоу-бизнес в Telegram

4 марта 2026, 15:04
Фото: freepik.com
Клео.ру✓ Надежный источник

