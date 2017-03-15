Мажоры на Gelandewagen устроили гонки по тротуарам Москвы
Предположительно, инцидент произошел в районе Болотной площади, передает РЕН ТВ. Судя по кадрам, сделанным из салона автомобиля, водитель Gelandewagen решил оригинальным способом объехать пробку. Пока остальные терпеливо ждали на проезжей части, мажор на бешеной скорости промчался по тротуару.
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