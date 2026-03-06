Вездеход-амфибию для эвакуации раненых передали бойцам из Подмосковья

Алла Пугачева перестала выходить на связь Тесты Ушел из жизни Гордон Игры Сонник

Топ новостей недели

Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлениемБрошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением Оказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-ЙоркаОказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка "Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально "Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности"Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности

Лента новостей

Пятница 6 марта

14:20Стало известно, кто возглавит МХАТ: объявлено о громких кадровых перестановках в театральной среде 13:26Вездеход-амфибию для эвакуации раненых передали бойцам из Подмосковья 12:22"Не пророк, но все вижу": 63-летний Григорий Лепс сделал неожиданное признание о будущем 10:51"Невестку такую терпеть не буду": Ирина Дубцова ополчилась на экс-пассию Лепса, которая вовсю "окучивает" ее сына 09:18Оставшаяся без зрителей Лолита пошла на крайние меры: вот что она сделала 01:51День пробуждения силы: почему 6 марта важно довести все дела до конца 19:06Всего 10 минут: ученые нашли способ победить депрессию без врачей и таблеток 17:22Успеть до апреля: названы самые яркие события марта, ради которых стоит собрать чемодан 15:26"Свободный парень": Семенович призналась в переменах в отношениях с женатым избранником 13:32"Не было такого": Андрей Губин оправдался за резкие слова в адрес Сергея Жукова 11:46Тюльпаны по цене роз: эксперты рассказали, когда лучше всего покупать цветы к празднику 10:07Опозорившаяся певица Слава публично плюнула в своих фанатов 08:46Лера Кудрявцева на глазах у всех высмеяла мужа после скандала с алкоголизмом и разводом 02:23Ни в коем случае не смотрите на небо в это время 5 марта – можете навсегда спугнуть удачу 19:18Не сахар: ученые выяснили, что на самом деле делает газировку вкусной 17:03"Руку стало тяжелее поднимать": Денис Родькин тайно женился на наследнице Кшесинской 15:04Не спасет нервную систему: вся правда о повальном увлечении магнием и его реальной пользе 13:18Праздничную программу подготовили в парках Подмосковья к 8 марта 13:15Активно мутирует: доктор Мясников рассказал правду о новой пугающей лихорадке из Амазонии 12:20Битва за сияние: 9 популярных сывороток сошлись в схватке за народную любовь в голосовании Клео.ру 10:44С трудом передвигается: Кристина Орбакайте раскрыла проблемы со здоровьем Аллы Пугачевой 09:24Пригожин жестко поставил Губина на место: скандал в шоу-бизнесе набирает обороты 03:50Вернется в десятикратном размере: что нельзя делать 4 марта, чтобы весна принесла удачу 17:30Вскрылось, где может скрываться оказавшаяся в критической ситуации 76-летняя Пугачева 15:25"Плата за свободу": почему российские студенты массово отказываются от работы в офисе 15:18Афиша мероприятий на март-2026: выставки, спектакли и концерты 14:40Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной 14:32Московские ярмарки предлагают белковые альтернативы в Великий пост 14:16Что подарить на праздник 8 марта – идеи подарков 13:31"Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности 11:30Названы три лучшие зубные щетки по мнению россиян: опубликован народный рейтинг от Клео.ру 10:51Мужчины назвали главные "тревожные звоночки" в поведении женщин: сразу бежать 09:56Бомбоубежищ нет: Алла Пугачева оказалась в ловушке на Кипре после ракетного удара 02:52"Черное под запретом": почему 3 марта темная одежда может разрушить ваше будущее 20:25"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально 17:45Кто рано встает: названо идеальное время подъема для "жаворонков" и "сов" 16:11"Зритель в шоке": Евгений Миронов откровенно рассказал, каково это – лежать в гробу на сцене 14:43"Ну и пошла ты, дура старая": Мария Голубкина жестко сорвалась на журналистку 13:05Стало известно, куда сбежал Галкин* после тревожных новостей с Кипра 10:44Невосполнимая потеря в семье известного телеведущего: Гордон покинул этот мир 09:27Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением 03:31День магических находок: как провести 2 марта, чтобы навсегда обрести семейное счастье 19:04Сердце работает спокойнее: ученые нашли способ легко снизить давление и сахар 14:53"Такой сон приводит к слабоумию": эксперты предупредили о скрытой опасности привычки отсыпаться в выходные 10:41Энергетическая ловушка: эксперт предупредила о скрытых угрозах для здоровья в марте 2026 года 06:01Редкий шанс: почему 1 марта считается лучшим временем для больших перемен 18:52Когда лучше покупать квартиру, менять работу или открывать вклад: финансовый календарь на 2026 год 13:44Готовьтесь к худшему: Венера в Рыбах принесет трем знакам зодиака измены, ревность и тяжелые расставания 09:12Без Telegram и What's App: 5 аналогичных приложений для общения 02:19Поведет за собой нищету: почему последний день зимы считается самым опасным временем для планирования
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Вездеход-амфибию для эвакуации раненых передали бойцам из Подмосковья

Вездеход-амфибию для эвакуации раненых передали бойцам из Подмосковья
183

Машина представляет собой амфибию, специально адаптированную для оперативной и безопасной эвакуации раненых с поля боя.

Медицинский вездеход «Звезда», произведенный нижегородской компанией, передан бойцам 1-го гвардейского танкового Чертковского полка в рамках акции «Доброе дело», сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

Машина способна передвигаться по пересеченной местности, болотам, снегу и водным преградам, рассчитана на экипаж из 4 человек и может транспортировать до 4 тяжелораненых пациентов.

«Мы узнали, что в зоне СВО военные испытывают сложности при вывозе раненых по дорогам общего пользования. Приходится это делать по труднодоступным местам, заболоченной местности, которая не простреливается противниками», – рассказал гендиректор компании-производителя (ГК «Эннера») Евгений Чкалин.

Он также отметил, что негласное название машины «вездеКОТ» – в память о Константине Алимове с позывным «Кот», который инициировал создание этого вездехода. Алимов неоднократно оказывал гуманитарную помощь бойцам и был награжден Орденом Дружбы.

Начальник медицинской службы переднего края с позывным «Краб» подчеркнул уникальность полученной техники. «У нас есть эвакуационные маршруты для раненых, которые проходят по асфальту, но они изучены противником. Сейчас активно применяются дроны, поэтому мы подвергаемся большому риску. Теперь же будет легче передвигаться через поля, речки, болота», – сказал он.

Акция «Доброе дело» инициирована подмосковными школьниками в 2022 году и поддержана губернатором региона Андреем Воробьевым.

С тех пор жители региона доставили бойцам и жителям новых территорий более 10,2 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Шоу-бизнес в Telegram

6 марта 2026, 13:26
Фото: Александра Степанова
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Праздничную программу подготовили в парках Подмосковья к 8 марта

Праздничную программу подготовили в парках Подмосковья к 8 марта
Посетительниц парков поздравят в рамках акции "Вам, любимые!". Более 85 парков Московской области проведут 8 марта общеобластное мероприятие "Весна, цветы и комплименты", приуроченное к Международному женскому дню, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.

"Плата за свободу": почему российские студенты массово отказываются от работы в офисе

"Плата за свободу": почему российские студенты массово отказываются от работы в офисе
Молодые люди все чаще выбирают гибкий график и статус "сам себе начальник" вместо стабильной зарплаты, что привело к настоящему буму на рынке труда. В России фиксируется взрывной интерес молодежи к работе на себя.

Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной

Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной
В самом центре Москвы стартовала активная фаза строительства уникального пешеходного маршрута, который позволит гулять по набережным километрами, не пересекая оживленные дороги. Мэр Москвы Сергей Собянин дал официальный старт строительству нового пешеходного перехода, который пройдет прямо под Малым Каменным мостом на Болотной набережной.

Московские ярмарки предлагают белковые альтернативы в Великий пост

Московские ярмарки предлагают белковые альтернативы в Великий пост
Столичные площадки подготовили для горожан специальное меню, которое поможет сохранить здоровье и бодрость во время строгих ограничений. С наступлением Великого поста многие москвичи пересматривают свой привычный рацион, отказываясь от продуктов животного происхождения.

Эксперты Freedom Holding Сorp.: ChatGPT – это инструмент аналитика, а не его замена

Эксперты Freedom Holding Сorp.: ChatGPT – это инструмент аналитика, а не его замена
Языковые модели, повсеместно внедряемые во все сферы экономической жизни, тем не менее не смогут заменить живых финансовых аналитиков, но зато станут незаменимым инструментом для повышения их экспертизы, считают в брокерском подразделении Freedom Holding Сorp. предпринимателя Тимура Турлова. Финансовые аналитики готовят отчеты и прогнозы по публичным эмитентам и целым секторам для клиентов Freedom Broker, а также выступают в СМИ как представители компании, озвучивая свои прогнозы по динамике ключевых финансовых активов и экономических показателей.

Выбор читателей

04/03Срд"Руку стало тяжелее поднимать": Денис Родькин тайно женился на наследнице Кшесинской 05/03ЧтвЛера Кудрявцева на глазах у всех высмеяла мужа после скандала с алкоголизмом и разводом 05/03ЧтвОпозорившаяся певица Слава публично плюнула в своих фанатов 04/03СрдНе сахар: ученые выяснили, что на самом деле делает газировку вкусной 05/03Чтв"Не было такого": Андрей Губин оправдался за резкие слова в адрес Сергея Жукова 05/03ЧтвНи в коем случае не смотрите на небо в это время 5 марта – можете навсегда спугнуть удачу