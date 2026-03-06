Вездеход-амфибию для эвакуации раненых передали бойцам из Подмосковья

Машина представляет собой амфибию, специально адаптированную для оперативной и безопасной эвакуации раненых с поля боя.

Медицинский вездеход «Звезда», произведенный нижегородской компанией, передан бойцам 1-го гвардейского танкового Чертковского полка в рамках акции «Доброе дело», сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

Машина способна передвигаться по пересеченной местности, болотам, снегу и водным преградам, рассчитана на экипаж из 4 человек и может транспортировать до 4 тяжелораненых пациентов.



«Мы узнали, что в зоне СВО военные испытывают сложности при вывозе раненых по дорогам общего пользования. Приходится это делать по труднодоступным местам, заболоченной местности, которая не простреливается противниками», – рассказал гендиректор компании-производителя (ГК «Эннера») Евгений Чкалин.

Он также отметил, что негласное название машины «вездеКОТ» – в память о Константине Алимове с позывным «Кот», который инициировал создание этого вездехода. Алимов неоднократно оказывал гуманитарную помощь бойцам и был награжден Орденом Дружбы.

Начальник медицинской службы переднего края с позывным «Краб» подчеркнул уникальность полученной техники. «У нас есть эвакуационные маршруты для раненых, которые проходят по асфальту, но они изучены противником. Сейчас активно применяются дроны, поэтому мы подвергаемся большому риску. Теперь же будет легче передвигаться через поля, речки, болота», – сказал он.

Акция «Доброе дело» инициирована подмосковными школьниками в 2022 году и поддержана губернатором региона Андреем Воробьевым.

С тех пор жители региона доставили бойцам и жителям новых территорий более 10,2 тыс. тонн гуманитарной помощи.