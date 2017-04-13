На Пасху москвичам разрешат бесплатно парковаться

В день Пасхи, 16 апреля, парковка на улицах столицы будет бесплатной. При этом москвичей и гостей города призвали соблюдать правила парковки и оставлять автомобили только в разрешенных местах, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение пешеходов, а также свободный проезд для городского транспорта, передает агентство "Москва".

Также 14, 15 и 16 апреля будут введены временные ограничения движения. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут с учетом перекрытия улиц.

