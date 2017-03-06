Мажором на Ferrari занялись в ГИБДД

Столичная Госавтоинспекция начала проверку появившегося в Сети видео, на котором молодой человек грубо нарушает правила дорожного движения за рулем Ferrari, передает Flashnord. Провокационным роликом поделился сам молодой человек. По информации Life.ru, за рулем принадлежащей его родителям спортивной иномарки находился 20-летний Казымбек Б. Молодой человек, имеющий относительно небольшой водительский стаж, получил десятки штрафов за нарушения правил дорожного движения. В соцсетях он рассказал, что был задержан за езду по встречной полосе. Каким было наказание, лихач не уточнил.