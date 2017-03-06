Мажор на Ferrari устроил гонки в Москве

В Сети появилось видео, снятое из салона спортивной иномарки Ferrari FF. Автомобиль двигался со скоростью, близкой к 200 километрам в час, в какой-то момент она достигла 238 километров в час.

Гонки по столице устроил 20-летний Казымбек Б., передает Life.ru. Сообщается, что роскошная машина принадлежит его родителям.

Молодой человек, имеющий относительно небольшой водительский стаж, получил десятки штрафов за нарушения правил дорожного движения. В соцсетях он рассказал, что был задержан за езду по встречной полосе. Каким было наказание, лихач не уточнил.