Мажор на Ferrari устроил гонки в Москве

В Сети появилось видео, снятое из салона спортивной иномарки Ferrari FF. Автомобиль двигался со скоростью, близкой к 200 километрам в час, в какой-то момент она достигла 238 километров в час.
Гонки по столице устроил 20-летний Казымбек Б., передает Life.ru. Сообщается, что роскошная машина принадлежит его родителям.
Молодой человек, имеющий относительно небольшой водительский стаж, получил десятки штрафов за нарушения правил дорожного движения. В соцсетях он рассказал, что был задержан за езду по встречной полосе. Каким было наказание, лихач не уточнил.
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