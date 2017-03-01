Какие автомобили облюбовали угонщики в Москве
Правоохранители привели статистику угонов. Оказалось, что этих правонарушений в Москве стало меньше. Так, за 2016 год в столице было угнано 5073 автомобиля, что почти на две тысячи меньше, чем годом ранее.
Наибольшей популярностью у злоумышленников пользовались иномарки. Среди них – Toyota, Hyundai, Nissan, Mazda, Ford, BMW, Mitsubishi, Honda, Mercedes-Benz, Infiniti, Renault, Volkswagen, Lexus и Chevrolet. Однако в список наиболее угоняемых попали и наши "соотечественники" – Lada и ГАЗ.
Обнародованы данные и по предпочтениям преступников в возрасте угоняемого автомобиля. Так, в прошлом году наибольшей популярностью у угонщиков пользовались машины 2012, 2013 и 2015 года выпуска, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД. Примечательно, что 99% всех авто было найдено. Это 5010 транспортных средств.
Как писали Dni.ru, причиной популярности японского бизнес-седана Toyota Camry у злоумышленников является то, что эта модель лидирует в рейтингах продаж на российском авторынке. По данным дилеров, автомобиль занимает первое место по объемам реализации в своем сегменте.
Отметим, что Toyota Camry уже не в первый раз становится лидером списка самых угоняемых автомобилей. В рейтингах российских страховщиков эта модель упоминалась неоднократно.
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