Гонщица Багдасарян проигнорировала заседание суда

Стритрейсерша Мара Багдасарян не явилась в суд, где рассматривается иск прокуратуры о пожизненном лишении девушки водительских прав. Предварительное ознакомление с документами начнется без участия гонщицы, передает "360 Подмосковье".

Напомним, в конце 2016 года суд приговорил Мару Багдасарян к 595 часам обязательных работ, а также к штрафу на сумму 183 тысячи рублей и административному аресту. Девушку отправили перекладывать бумаги в управляющую компанию. Заниматься уборкой улиц, как выяснилось, ей не позволяет здоровье.

Спустя два дня гонщица перестала выходить на работу. Судебные приставы посчитали это нарушением и обратились в суд. В итоге Багдасарян вновь отправилась в СИЗО.