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Авто

Как вести себя при автоподставе

Фото: GLOBAL LOOK press
Автоподставы – распространенный тип мошенничества, особенно в больших городах. В такой неприятной ситуации может оказаться даже самый опытный водитель. А не подготовленный к такого рода происшествиям автомобилист зачастую становится легкой добычей аферистов. О том, как не стать жертвой обмана на дороге – материале Dni.Ru.
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Выбор жертвы

Автоподставы появились в России еще в 1990-е, и вопреки распространенному мнению, не исчезли с введением обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в начале 2000-х. Суть этих махинаций довольно проста: инсценировать аварию для того, чтобы вымогать у мнимого виновника деньги на ремонт. При этом ДТП может быть как вполне реальным, когда автомобилю аферистов причинен ущерб, так и чистой воды постановкой – минимальные повреждения на кузов подставной машины наносятся наждачной бумагой, зачастую еще до происшествия.

Промышляющие таким способом мошенники очень внимательно подходят к выбору жертвы. От этого, по большому счету, зависит успех или провал всей "операции". Под прицелом аферистов оказываются одинокие водители без пассажиров на новых иномарках средней ценовой категории. Привлечь их также может машина со значком "У", означающим, что за рулем неопытный автомобилист. Последнего легче запугать, обмануть и убедить расстаться с деньгами во избежание проблем. Нередко жертвами автоподставщиков становятся женщины и пенсионеры.

Фото: GLOBAL LOOK press

Дешевые автомобили не привлекают внимания мошенников, также как и слишком дорогие люксовые машины с наглухо затонированными окнами. В первом случае у жертвы может в принципе не оказаться денег, во втором – высока вероятность нажить серьезные неприятности. Автоподставщики объезжают стороной машины с госномерами и различными ведомственными пропусками на лобовом стекле.

Командная работа

Схем "разводов" на дорогах очень много. Приведем только некоторые, наиболее распространенные из них. Автоподстава с вытеснением жертвы из крайней левой полосы стара как колесо. В постановке участвуют два автомобиля. Один из них едет по правой и чуть отстает. Второй нагоняет машину потенциальной жертвы и моргает фарами, заставляя освободить дорогу. Во время перестроения в правую полосу вторая машина неожиданно резко ускоряется и происходит столкновение. Виноватым при этом оказывается тот, кто перестраивался. При этом "торопыга", согнавший вас в сторону, спокойно уезжает по своей левой, а требовать деньги будут пассажиры побитой машины.

Подставным автомобилем зачастую является дорогая иномарка, которая получает минимальные повреждения (аферисты, естественно, не заинтересованы в серьезном ДТП). Как правило, пострадавший автомобиль сразу не останавливается, а проезжает еще метров 200-300 и только потом сворачивает к обочине. Вместе с жертвой, которую вынуждают ехать за ним. Такой маневр нужен для того, чтобы иметь дополнительный козырь в переговорах, если жертва попытается вызвать на место аварии сотрудников ГИБДД. Автоподставщики будут настаивать на том, что проехав эти 300 метров, вы покинули место ДТП, а за это грозит лишение прав.

Фото: Леонид Павлюченко/Дни.Ру

Любая автоподстава рассчитана на так называемый "человеческий фактор": водитель должен занервничать, испугаться, растеряться и совершить необдуманный маневр, которым и воспользуются аферисты. Способов заставить сделать это великое множество: подрезать жертву, заставляя перестроиться в другую полосу, резко притормозить, кинуть бутылкой с водой, имитируя столкновение. В редких случаях дорожные аферисты могут привлечь подставную жертву-пешехода, который будет поджидать вас у плохо освещенного нерегулируемого перехода. Ваше счастье, если успеете затормозить перед выбежавшим на дорогу человеком.

Жертва, конечно, не будет рисковать и бросаться под колеса быстро движущегося авто. Мошенники выберут спокойного водителя и воспользуются плохими условиями видимости. Если дело будет происходить зимой, то шансов избежать столкновения с таким спешащим и невнимательным пешеходом немного. В любом случае вам настоятельно станут рекомендовать уладить конфликтную ситуацию на месте. Возможно, даже вызовут ГИБДД и скорую помощь.

Однако это совершенно не означает, что приехавшие на место происшествия полицейские не могут быть "в доле" и объективно рассмотрят все обстоятельства дела. Автоподстава –командная работа. В имитации аварии участвуют несколько машин, а в случае со сбитым пешеходом перед вами будет разыгран целый спектакль. Но ведь оно того стоит – за покалеченного на пешеходном переходе человека у вас будут вымогать круглую сумму.

Что делать

С появлением ОСАГО и постепенным распространением КАСКО "трясти" деньги с автомобилистов стало гораздо труднее. Поэтому современные автоподставщики действуют аккуратно и ловко. Не каждый автовладелец сразу сможет отличить умелую постановку от реального ДТП.

Фото: GLOBAL LOOK press

Признаками автоподставы может быть неожиданный звук удара при перестроении, если вы видели, что до едущего справ или слева авто далеко. После этого вам будут махать рукой из соседней машины, показывая место для остановки на значительном удалении от мнимого ДТП. Другой признак – агрессивные действия автоподставщиков на дороге с последующим столкновением. В пострадавшей машине, скорее всего, будет несколько человек, авто будет грязным с плохо читаемыми номерами. В любом случае, если пострадавшие резко против вызова автоинспекторов и оформления протокола, требуют расчета на месте – это наверняка автоподстава.

Если вы попали в подобную ситуация, прежде всего, сразу остановите машину, включите "аварийку", выставьте знак аварийной остановки. Не нужно нервничать и ни в коем случае нельзя ругаться с автоподстващиками (они сами будут намеренно провоцировать конфликт). Вам очень поможет видеорегистратор, если он есть. Запись нужно обязательно сохранить. Не вступайте в конфликт. Спокойно осмотрите поврежденные машины, зафиксируйте все на фото – автомобили и место происшествия, можно даже сделать видеозапись на смартфон. Ни в коем случае не показывайте и не отдавайте свои документы. По возможности запишите на диктофон все переговоры с мнимыми пострадавшими – постарайтесь незаметно для них включить запись на телефоне. Обязательно позвоните в ГИБДД и зафиксируйте происшествие (разговор с инспектором также лучше записать).

Если вы уверены в автоподставе, то вызывать полицию нужно в любом случае, даже если повреждения авто незначительные. Это также необходимо, если авария серьезная, и ущерб превысит 50 тысяч рублей. В таком случае для страховой компании, скорее всего, будет нужен протокол ГИБДД (при меньшей сумме достаточно на месте оформить европротокол). Если такая ситуация произошла на глухой трассе, лучше вообще не выходить из машины, заблокировать двери и сразу вызывать полицию.

Автор: Кирилл Шишов23 февраля 2017, 17:36

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